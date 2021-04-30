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【變種病毒】東涌映灣園10個月大嬰兒感染雙重變種病毒　料由菲傭傳染

社會 17:39 2021/04/30

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熱門 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

衞生防護中心總監林文健（右）。（陳國峰攝）

食物及衞生局局長陳肇始、勞工及福利局局長羅致光、衞生署衞生防護中心總監林文健和食物環境衞生署副署長（環境衞生）黃淑嫻今日（30日）下午會見傳媒。

對於本港現首宗本地感染新冠肺炎雙重變種病毒個案，涉及東涌映灣園悅濤軒第11座一名39歲菲傭。林文健指，本港過去一周錄得152宗個案，其中8成是輸入個案，2成是本地個案，但當中一半是源頭不明個案，顯示社區仍有隱形傳播，防疫措施一旦鬆懈有機會反彈。截至4月29日，本港錄得253宗變種病毒個案，當中129宗是英國變種、43宗屬南非變種，有75%是無病徵。密切接觸者追蹤方面，檢疫超過300人，未有全部化驗結果。

他續指，菲傭個案僱主夫婦呈陰性，而被菲傭感染的嬰兒，透過基因排序發現含有N501Y及E484K，故大機會由菲傭感染。該名菲傭4月23日發病，但至4月26日始求醫，故林文健呼籲一有病徵應盡早求醫。

16歲至29歲早上9時起預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒

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