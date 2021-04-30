【認罪候判】涉6.4參與非法集結　黃之鋒岑敖暉等4人認罪候判

▲ 去年維園舉行悼念六四31周年集會的情況。（資料圖片）

去年6.4悼念集會警方以限聚令為由拒絕批准集會，壹傳媒創辦人黎智英、前香港眾志秘書長黃之鋒等共24人，被票控煽惑他人參與或明知而參與1個未經批准集結等罪，案件今（30日）於區域法院處理。其中黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚、梁凱晴等4人承認參與未經批准集結罪，還押至5月6日判刑。同案朱凱迪則仍考慮會否認罪，押後至6月11日，與其餘19名被告於西九龍裁判法院再訊。

案件今由法官陳廣池處理，5名今出席聆訊的被告中，只有觀塘區議員梁凱晴1人原先並非還押中，其餘黃之鋒、岑敖暉、朱凱廸、袁嘉蔚4人均因另涉47人違反港區國安法案正遭還押。

其中黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴承認參與未經批准集結罪。資深大律師夏偉志代表4人求情前，法官特別提醒辯方不可以作政治陳述，只可作求情。

夏偉志求情指，本案為法庭首次處理以疫情為由反對的集會，案發時市民有戴口罩，舉辦方亦提醒人群保持社交距離，並非完全漠視規例。同類案件以往均判以罰款或簽保守行為，最近才開始有轉變，而本案過程中沒有發生暴力事件，一直十分和平。

辯方續稱，4名被告皆為受過良好教育及聰明的年輕人，其中2名女被告袁嘉蔚及梁凱晴並沒有案底，兩人與岑敖暉均是區議員，黃之鋒則曾創立政黨。香港為文明社會，除非沒有其他判刑選項，否則不應判以沒有案底的年輕人即時監禁。

辯方表示，其他判刑選項為社會服務令，但法官聞言即表示不適合。夏偉志則回應要求求判處緩刑，但若法庭不考慮判緩刑，辯方則會懇請法庭判以較短刑期。

控方另補充，黃之鋒有案底，並在保釋期間干犯本案。法官聽取求情後，將案件押後至5月6日判刑，期間4人須還押。

案情指，支聯會成員於2020年4月向警方申請在維園舉行「悼念六四31周年」公眾集會，當時新冠肺炎確診個案有上升趨勢，亦有不明源頭的本地個案。衛生署已要求市民保持社交距離，但在一個公眾集會中，規定聚集的人每8人一組、隔1.5米實際上難以實行，衛生署終不建議於6月4日舉行集會，警方亦就此向支聯會發出反對通知書。

及至六四當晚，人群由下午6時許開始在維園聚集，李卓人帶領約百人進入維園，朱凱廸、黃之鋒、岑敖暉其後亦進入維園，警方警告在場人士違反限聚令。

及後，4名被告在球場內坐下，手持燭光悼念，身旁有其他人，有人叫喊「五一」口號。李卓人用大聲公帶領人群叫喊六四有關口號等。新聞片段拍攝到，約有2萬人參與當晚集會。

朱凱廸的代表大律師則指朱仍在考慮是否認罪，故申請押後其案件至6月11日再訊，朱還押候訊，與另外19名亦未答辯的被告一同在西九龍裁判法院再訊，屆時將合併處理。

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記者：林欣樂