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【選舉制度】資審委設8人為限　選委最多可提名5人參選立法會

政治 16:37 2021/04/30

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曾國衞向立法會介紹修正案。（經濟日報資料圖片）

立法會繼續審議，修改香港選舉制度的安排，政府將會提出修正案。政制及內地事務局局長曾國衞表示，建議候選人資格審查委員會人數設8人上限，最多可委任3名非官守成員。

新民黨立法會議員葉劉淑儀關注，選委的提名安排，認為1500名選委可提名多人，會產生大量候選人，「最多可以提名7千多人」。

律政司署理律政專員梅基發表示，每名選委可能同時擁地方選區，以及功能界別選民身份，當局與中央商討後發現，《基本法》附件二沒有限制，選委行使其地區選民及功能界別身份，去提名候選人。

政制及內地事務局首席助理秘書長楊樂詩補充，每名選委可在地區選區、功能界別及選委界別，各提交1份提名，再加上其地方選區及功能界別選民身份，即最多可提名5人。

此外，有38名議員聯署，要求修訂條文，列明地方選區及功能界別中，候選人在提名期結束後離世或遭DQ，有關選舉程序會繼續進行，建議獲當局接納。

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記者：陳宛彤

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