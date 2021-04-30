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【網上騙案】警拘69人涉逾300宗網騙　金額達160萬元

社會 16:45 2021/04/30

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警拘69人涉逾300宗網騙，金額達160萬元。（曾秋文攝）

警方今（30日）表示，早前展開代號「鐵將」行動打擊網上騙案，成功瓦解2個犯罪集團，拘捕69名男女，包括集團主腦，涉及300多宗網騙，損失金額高達160萬元。

網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組警司張天樂表示，過去10年科技罪案逐年上升，由2011年2206宗上升5倍至2020年的12,916宗，損失金額上升19倍，上升趨勢更加劇，2020年比起2019年上升55%。

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科技罪案上升主要由網上購物騙案升幅所帶動，在2016年警方接獲1302宗網購騙案，至2020年上升至6678宗，比2019年急升2倍，損失由2730萬元急升3倍半，至超過1億2000萬元。

警方指會定期展開代號「鐵將」行動，在過去2星期即4月18日至30日，網罪科連同毒品調查科財富調查組和各警區刑事部共拘捕69人，包括44男25女(16至65歲)，涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「洗黑錢」和「勒索」，涉及329宗案，騙款逾160萬元，行動中檢獲手機、銀行存摺和提款卡等證物，成功瓦解2個犯罪集團，包括網罪科在4月27日公佈涉及大嶼山封閉道路許可證案件。

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記者：曾秋文

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