【變種病毒】政府指社區已出現變種病毒隱性傳播鏈　全港外傭5月9日前接受強制檢測

變種新冠病毒侵港，今日新增4宗新冠肺炎確診個案，2宗輸入個案，2宗為本地感染，涉及東涌映灣園悅濤軒第11座一名39歲菲傭證實確診，其僱主的10個月大女嬰亦證染疫，個案已於昨日公布，未有其他不明源頭個案。衞生防護中心今日不設疫情記者會，詳情見另文。

食物及衞生局局長陳肇始、勞工及福利局局長羅致光、衞生署衞生防護中心總監林文健及食物環境衞生署副署長（環境衞生）黃淑嫻下午見記者。陳肇始表示昨日一宗涉及雙重變種病毒株的外傭，並非近日到港，相信是從本地社區感染個，顯示社區已出現變種病毒株的感染，東涌映灣園悅濤軒第11座950名居民接受檢測都是陰性，她表示確診個案曾逗留地方已列入強制檢測地方。

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為了加強檢測，本港37萬名外傭5月9日前須強制檢測，政府著力加強各社區的流動檢測服務，正安排部分社區檢測中心延長服務時間至晚上10時。至於已完成接種兩劑疫苗及接種疫苗後已滿14天的外備，或於今日接受檢測者可獲豁免。陳肇始指至今共發現4宗涉及變異病毒株N501Y的本地個案。

為應付未檢測外傭需求，政府著力加強各區社區檢測中心及流動採樣站檢測能力，與勞工處合作，在4個外傭聚集點設免費檢測服務，另加至少6個流動站，並正安排部份社區檢測中心未來兩天延長服務至晚上10時，希望大家預約檢測

4月中首次在社區發現N501Y確診個案，防護中心嚴陣以待，推嚴格措施，政府會為初陽個案安排基因排序，密切接觸變種情況，一旦驗出變種病毒的患者曾去的地方，相關到訪人士做兩至三次強制檢測，今天的公告，會包括長洲、海港城，做第三次檢測，陳肇始形容「明白有不便，但因有風險，宜緊不宜鬆」。

她表示現時本港認可的兩種疫苗都對變種病毒株有效，呼籲市民盡快接種疫苗，認為接種疫苗是刻不容緩。

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勞工及福利局局長羅致光府呼籲僱主及外傭經網上預約接受檢測，擬要求外傭申請工作簽證、續約時要接種認可疫苗。

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記者：伍瑋瑋