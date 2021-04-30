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【2021母親節】一文盡睇城中10大母親節蛋糕精選推介　高貴精緻+清新簡約+打卡之選【多圖】

休閒消費 17:17 2021/04/30

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熱門 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

母親節即將來到，是時候預備個靚靚母親節蛋糕送給媽媽。

疫情持續一年多，還記得去年的母親節與今年一樣，在限聚令下最多只能4人同枱。濟濟一堂的大家族們，不能外出與母親大人歡度母親節時，不妨留在家安心享用豐富大餐。

當然，少不了壓軸出場的靚靚母親節蛋糕。這次精選了10間餅店及餐廳特意為母親節推出的蛋糕，無論是高貴精緻，抑或是清新簡約，也代表住普天下子女的一片孝心。

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記者：黃依情

 

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