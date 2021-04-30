【2021母親節】一文盡睇城中10大母親節蛋糕精選推介 高貴精緻+清新簡約+打卡之選【多圖】 休閒消費 17:17 2021/04/30 分享： 熱門 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞 ▲ 母親節即將來到，是時候預備個靚靚母親節蛋糕送給媽媽。 疫情持續一年多，還記得去年的母親節與今年一樣，在限聚令下最多只能4人同枱。濟濟一堂的大家族們，不能外出與母親大人歡度母親節時，不妨留在家安心享用豐富大餐。 當然，少不了壓軸出場的靚靚母親節蛋糕。這次精選了10間餅店及餐廳特意為母親節推出的蛋糕，無論是高貴精緻，抑或是清新簡約，也代表住普天下子女的一片孝心。 ▼點擊圖片放大 +8 +7 記者：黃依情 相關文章 【2021母親節】ELEMENTS圓方母親節特別禮遇 消費滿指定金額可享$50,000獎賞 今日 16:27 【2021母親節】ELEMENTS圓方母親節特別禮遇 消費滿指定金額可享$50,000獎賞 【母親節】迪士尼樂園為媽媽度身打造女王食買享之旅 精選餐單+隨行專業攝影+公仔花束 16:24 2021/04/28 【母親節】迪士尼樂園為媽媽度身打造女王食買享之旅 精選餐單+隨行專業攝影+公仔花束 【2021母親節】華懋商場推出健康禮品包贈媽媽 消費滿$1,200或會員憑積分免費換領 14:43 2021/04/28 【2021母親節】華懋商場推出健康禮品包贈媽媽 消費滿$1,200或會員憑積分免費換領 母親節 著數優惠 蛋糕 飲食優惠 餐廳 疫情