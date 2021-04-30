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【沉思者】林奕匡拍MV叢林狂奔　Phil忘情演出：差點拗柴

娛樂 18:04 2021/04/30

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林奕匡新歌〈沉思者〉。

唱作歌手林奕匡（Phil）今年頻頻推出新歌，繼年初推出的暗黑系冠軍作品的《時間的囚犯》後，最新作《沉思者》向熱血路線出發，以死裡逃生為題成為創作靈感，透過音樂旋律，宣揚「我要活著」、「I am still alive」的信息。

平日形象斯文靚仔、在台上整齊企理演唱和玩樂器的Phil，為了今次新歌《沉思者》的MV，決定放低外表！除要化污糟妝，還要在有泥濘及滿地樹枝的叢林中狂奔。

【小儀與13型男】林奕匡不敢自誇為暖男　曾因事業停滯現感情危機

新歌〈沉思者〉。

Phil笑著說：「這個MV分了幾日去拍，最得意是平時拍MV……最緊要係儀容㗎嘛，但今次我要搽到塊面烏卒卒同整到成身污糟晒。而且還要在叢林裡逃跑，其實都幾辛苦，因為要真是跑來跑去，好多次都差點拗柴。」

為了拍到好效果，Phil奔跑時要保持著一直望向前方，更要避免邊跑邊望地下的自然反應，「但叢林裡面有好多石頭同樹枝，我好驚跌倒。」雖然今次要污糟Look演出，但Phil表示也有好處：「這個妝好就好在不用如何補，基本上都是污糟Look，汗水都不用抹。」

林奕匡為新歌〈沉思者〉拍MV。

【音樂共融】林奕匡吹色士風夥共融樂團譜樂曲　Phil憶念失明外婆深明殘障之苦

Phil今次拍MV帶來的驚喜不止於此，他特別為了拍攝，加演一段原作中沒有的電音聲效節奏部份，他大呼過癮：「最過癮是有一幕，我們特此為了這隻歌的MV加了一段，我玩些電音聲效器材，是新加落去，隻歌本身沒有的，而且要現場彈奏。」

攝製隊更用上航拍機，從戶外飛入只得Phil在獨奏的屋中，Phil大讚該鏡頭拍出來的效果很震撼，是今次MV的看點之一呢。

玩樂器的Phil。

Phil想藉今次的新歌《沉思者》，與樂迷一起思考「思考」與「痛苦」這兩件事，在創作過《時間的囚犯》後，他希望能繼續創作一些振奮人心又熱血的歌曲。

在今次的旋律中，會有一些呼喊的位置，是過去Phil較少有的「激情」，他指這些「激情」位，好像在高呼「我仲未死」呢！

透過音樂旋律，宣揚「我要活著」、「I am still alive」的信息。

同場加映：林二汶訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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