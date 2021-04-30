【認罪判囚】涉藏逾百汽油彈女生囚38個月　官指以身試法須付出很大代價

▲ 女生涉管有逾百支汽油彈，今於區域法院被判監38月。經濟日報資料圖片

5名男女涉於2019年11月，在灣仔一單位內藏有逾100枚製成汽油彈及半製成的汽油彈，為反修例示威後搜出汽油彈數量最多的一次。涉案23歲女生早前承認1項管有物品意圖摧毀或損毀財產的交替控罪，今（30日）於區域法院被判監38個月。法官葉佐文判刑時指，涉案物品放於商住大廈內，易生火警危險，被告以身試法便要付出很大代價。

被告楊泳茹（23歲）被控於2019年11月2日，在灣仔堅拿道西一個單位內保管59個汽油彈、79個載有白色廢棉的玻璃瓶、50個玻璃樽、約4.6公升含柴油液體、約1公斤含異丙醇液體、約4.9公斤含汽油液體、白色廢棉、布條、布及毛巾，意圖在無合理辯解的情況下用以摧毀或損壞屬於另一人的財產。

法官葉佐文判刑時引述辯方求情指，被告被捕時就讀理工大學測量科，其親自撰寫的求情信指，承認自己「空有一腔熱血而欠缺智慧下」犯案，並希望能「以自身經歷鼓勵同道人，要以溫柔，良善和堅定的心去面對未知」。

法官指出，涉及汽油彈的控罪可以很嚴重，被告以身試法要付出很大代價。法官表示，汽油彈屬於危險易燃物品，放於商住大廈內，容易導致火警危險，而且共牽涉5人有計劃犯案，令案件變得更為嚴重，屬加刑的考慮因素。法官以57個月為量刑起點，被告認罪減刑至3年2個月。

案情指，案發當日有人在維園舉行集會，警方正監視仔堅拿道西某大廈4樓單位，警員及後到達單位門外時發現，單位有濃烈汽油味，破門後發現無人在單位內。警員同時收到消息，有4男1女從露台跳出簷蓬，打算逃走。他們闖入同層另一單位後，曾要求單位內男子讓他們匿藏，惟對方拒絕，5名被告最終在大廈電梯附近被截停及被捕。

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記者：林欣樂