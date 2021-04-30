【本地遊】科學館30周年推出「地球科學廳」 自製龍捲風兼體驗8級颱風威力

▲ 科學館30周年推出地球科學廳，極具教育意義。

今年適逢香港科學館成立30周年，為響應世界地球日，科學館在上周推出全新的「地球科學廳」，以互動展品、模型和場景裝置讓參觀人士了解自然現象的成因，在現場更可感受颱風的威力，體驗每小時達120公里風速的「衝擊」，周末親子遊相當不錯。

也許大家太久沒到訪香港科學館，連館長陳淑文也笑言「不時有市民指科學館設施老舊，但為免同一時間要翻新展館而要關閉全館，將陸續更新展覽設施」，而這地球科學廳正是頭炮。

地球科學廳分為4大展區，設有30組互動模型、場景裝置等展品，環繞地球簡介、地球內部、外部，以及香港地質史作主題，例如講述高山地勘如何形成，展出本港有豐富品種的各種岩石等，就是成年人觀看亦有得着。

「地球︰我們的家」 幽幻星光打卡位

入到第一展區「地球︰我們的家」只覺漆黑而幽幻一片，點點的星光象徵宇宙裏約有雨萬億個星系，參觀者從浩瀚星空俯瞰地球，看着有幾份草間彌生「infinity mirror room」的況味，也是一個小小的打卡位。之後再微觀地球的分層結構，分為地殼、地幔及地核，它們在地球形成初期已存在，高溫和高壓令金屬和岩石熔化，鎳和鐵等重金屬向地心沉下而形成高達5,000度高溫的金屬地核，就是對理科一竅不通的家長，也能和小孩當科普教材般一起學習，益智度極高。

第二展區是「地動山搖︰地球內部的力量」，通過火山結構、板塊運動、躍動地球等內容，展現出地球自身的演變。不同板塊的移動，造成今天地球的地貌。

另外，也有介紹板塊地圖如何塑造成今天地球五大洋七大洲的面貌，最有趣的是一個模擬海嘯的「水箱」，按一個掣，即顯示地震發生於海底，因震波的動力而引起海水劇烈的起伏，形成強大的波浪，向前推進，將沿海地帶的房子一一淹沒的自然現象，簡單易明。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

互動體驗 感受8級颱風威力

講互動體驗，第三展區的「塑造地球︰地球外圍的力量」絕對是亮點︰由樹輪中氣候解碼，到山泥傾瀉的成因、大氣層的構成等均有講述，最正是「颱風的威力」，參加者可站在透明圓柱內，體驗最高7至8級強風，即等同颱風級別情況下，接近風暴中心之10分鐘最高平均風速，達每小時120公里風速的威力。

▲ 第三展區的「塑造地球︰地球外圍的力量」，樹輪其實記載著地球的氣候和環境變化，如溫濕季節，細胞生長較快，會形成淺色的輪紋。(攝影︰馮柏偉)

▲ 參觀者還可走入風管內，感受8吸颱力的威力，要披頭散髮才見到它的「力量」。(攝影︰馮柏偉)

至於那不規則的儼如實驗室的投影巨桌，原來是名為「颱風眼」的玩意︰科學館與香港天文台合作，將曾吹襲香港的台風資料數據在此展出，包括60年代的溫黛，以至近年的天鴿及山竹等多個具代表性颱風，參觀者用遙控器在桌上「捕風球」後，就會顯示它們的衛星圖、路徑、破壞力等，都有深入淺出的介紹。

▲ 這個透光巨桌是「颱風眼」，記錄了香港不少颱風的資料，寓教育於玩樂裏。(攝影︰馮柏偉)

香港有颱風，美國則有龍捲風。龍捲風是籨雷雨伸展至地面的一團狹窄而快速旋轉的氣柱，而上升的氣流把氣柱向上推變成垂直，當氣柱延伸至地面，就會形成龍捲風，在展示廳按一個掣，就可在10多秒間看着氣流匯聚如何化為龍捲風，體驗獨特。

▲ 科學館推出全新的「地球科學廳」，按一個掣10多秒間就可看着龍捲風是如何形成，相當有趣。(攝影︰馮柏偉)

香港豐富的地質面貌蔚為奇觀，科學館亦精選來自不同地質年代的岩石標本在展廳中展出，是為第四展區，包括糧船灣一帶舉世知名的六角形岩柱。岩石、晶本的標本為陳龍生教授捐贈，並從4億年前的泥盆紀、後期的石炭紀、二疊紀、侏羅紀等時期講解香港常見的火成岩的變化，提高了市民對香港地質的認識。

▲ 岩石標本區內還有一截糧船灣的六角形岩柱，都是由1.4億年前，由超級火山燈發時噴出的火山灰凝固而成。(攝影︰馮柏偉)

▲ 第四展區內不同的岩石標本，部分色彩鮮妍，較人意想不到。(攝影︰馮柏偉)

記者︰馮柏偉