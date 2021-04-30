【升中派位】細仔暴風成長小學畢業「麻甩味濃」　林子博父兼母職為兒鋪好升中路

▲ 林子博分享細仔的小學畢業相，比同齡孩子成熟，更充滿「麻甩味」。

本學期即將結束，當中小六生即將告別小學校園，迎接新一頁。星爸林子博的11歲細仔林卓楠今年也小六畢業，正等待參加中學統一派位。子博昨晚（29日）分享兒子的畢業相，驚覺兒子成長飛快，外表比其他同學成熟，更有陣「麻甩味」。

子博接受TOPick訪問時表示，原本不知道兒子已拍攝畢業照，他見其他媽媽分享孩子的畢業照，才向兒子詢問。他笑稱︰「同學仲係一臉稚氣，而你就咁麻甩嘅喂？」

▲ 卓楠的小學畢業照被爸爸笑指「好麻甩」。（林子博facebook圖片）

子博解釋兒子在班中比較高大，加上在疫情期間少做運動，減少打籃球，令他胖了不少，「睇落係穩重咗。」由於家族向來不是「肥底」，他相信好動的兒子上到中學後，會多打籃球及學游泳「扯高返個人」。

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統一派位填表採保守策略

現讀灣仔區名校軒尼詩道官立小學的卓楠，早前申請中一自行分配學位，心儀香港鄧鏡波書院及鄧肇堅維多利亞官立中學，現時未知結果，但仍心儀此兩校，計劃將會在統一派位中再報讀這兩間學校。子博坦言兒子讀書成績不太理想，在老師的建議下，會以保守策略去填表。

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心儀陸永C君母校

太太董燕君（Shirley）生前早已為子女的教育舖好路，看中灣仔區好學校多、生育率低，多年前決定從將軍澳搬入，之後子女順利入讀軒官，有數間聯繫中學，包括皇仁書院、庇理羅士女子中學、金文泰中學、鄧肇堅維多利亞官立中學及何東中學，有較多學位分配給軒官的學生。而16歲大女詠瑜正就讀何東中學中四，轉眼快要準備考DSE文憑試。

對於其中一間心水學校香港鄧鏡波書院，子博一次因工作到校參觀過，當時他訪問返回母校拍攝宣傳片的「農夫」陸永和C君，見到他們與母校老師有講有笑，老師與學生們的關係也非常好，留下了深刻印象，相信兒子會讀得開心。

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亡妻遺憾未能見證兒子小學畢業

卓楠轉眼間快成為中學生，子博都非常感慨，因太太生前很渴望見證兒子小學畢業，遺憾錯過了兒子的成長里程碑。

我和太太每逢子女的大日子例如開學、畢業都必定現身，太太更會主動打點。雖然現在只有我一人出席，但我相信太太在上天都會看到子女成長。

子博知道兒子也對此感到遺憾，數月後中一開學沒有媽咪的陪伴必定好緊張，他會努力父兼母職多與兒子溝通，對子女的事情要更上心。

我以前比較少與子女溝通，現在我都刻意主動問候他們，慶幸他們都願意與我傾訴，我會努力照顧好孩子。

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記者︰林綺玲