【聲夢傳奇】低分文凱婷挑戰高分詹天文　導師AGA江海迦特訓Aeren

▲ 在第4集《聲夢傳奇》內，Aeren挑戰Windy。

《聲夢傳奇》在上周六開始進行第二輪比賽，分成七個回合，14位學員分成紅、藍兩隊，每個回合導師各自派出一位學員對戰，再由 25位專業評審評分，累計總票數較高之隊伍為勝方，負方之導師就要淘汰一位學員。

紅隊學員包括：冼靖峰（Archie）、潘靜文（Sherman）、姚焯菲（Chantel）、詹天文（Windy）、張馳豪（Aska）、何晉樂（Rock）及黃奕斌（Hugo），並由周柏豪、JW王灝兒及泳兒擔任導師。

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▲ 紅隊學員（左至右）：何晉樂（Rock）、冼靖峰（Archie）、姚焯菲（Chantel）、潘靜文（Sherman）、詹天文（Windy）、黃奕斌（Hugo）及張馳豪（Aska）。

藍隊連輸3局

藍隊學員包括：炎明熹（Gigi）、孫漢霖（Steven）、林智樂（Felix）、林沚羿（Venus）、林君蓮（Kaitlyn）、鍾柔美（Yumi）及文凱婷（Aeren），並由Gin Lee李幸倪、衛蘭及AGA江海迦擔任導師。

在上集完成首3個回合的對戰，藍隊直落連輸3局，冼靖峰（Archie）對炎明熹（Gigi）13:12，潘靜文（Sherman）對孫漢霖（Steven）14:11、姚焯菲（Chantel）對林智樂（Felix）18:7，紅隊及藍隊分別取得45分及30分。

▲ 藍隊學員（左至右）：林君蓮（Kaitlyn）、孫漢霖（Steven）、 文凱婷（Aeren）、林智樂（Felix）、林沚羿（Venus）、炎明熹（Gigi）及鍾柔美 Yumi）。

AGA助Aeren挑戰Windy

在明晚（5月 1日）播出的第4集《聲夢傳奇》，繼續進行第二輪比賽，紅藍兩隊餘下8位學員將會進行另外4場對戰。

藍隊文凱婷（Aeren）在上個回合只取得5分，導師AGA江海迦除了親自教授唱歌技巧，更特別為Aeren安排神秘特訓。

Aeren出場前得知對手是上輪最高分（24分）的詹天文（Windy），即打定輸數，覺得自己會被淘汰：「我真係好大壓力，論技術嚟講我唔係最優秀嗰個。」Aeren聽完評審的評語，更在台上激動落淚。今次Aeren能否好似上集Chantel及Sherman一樣「石仔打低巨人」，擊敗Windy？

▲ 文凱婷（Aeren）

克勤直指Venus缺失

藍隊林沚羿（Venus）中學畢業後到韓國考練習生被拒，之後經歷多次失敗後，甚至放棄表演的夢想。

Venus今次鼓起勇氣，參加《聲夢傳奇》再次追夢。不過，主理人李克勤聽完Venus的表現，直指：「點解要揀呢首歌？有小小信心過大，後半段開始力有不逮。」

▲ 林沚羿（Venus）

藍隊林君蓮（Kaitlyn）及紅隊何晉樂（Rock）上個回合均取得22分，甚得評審喜愛，實力被看高一線。

今集二人能否保持水準，再次感動評審，幫自己隊伍爭取分數？