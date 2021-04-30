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【兒童便秘】3成學齡幼童受便秘困擾 　兒科醫生：常飲高糖飲品恐影響排便

兒童健康 18:11 2021/04/30

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幼童常飲高糖飲品恐影響排便，兒科醫生拆解便秘成因及預防貼士。

小朋友便秘是很多父母特別關心的問題，本港衞生署2011年統計發現，學齡前接近3成兒童有便秘問題。兒科專科醫生劉成志曾接受TOPick訪問時，解構兒童便秘的成因，並分享改善方法。

兒童便秘的症狀

劉成志指出，便秘是指排便的次數少，每2至3日、甚至一星期才排便一次，而且糞便粗大、乾結成粒狀，排出糞便時感覺到疼痛，甚至肛門出現撕裂至流血。

兒童便秘的成因

劉成志表示，不少嬰兒開始轉食固體食物時，嬰兒未能在短時間內適應，或因少喝水、多食肉類或少吃蔬果，纖維攝取不足令小朋友的腸道蠕動慢，導致排便出現困難。

另外，根據衞生署資料，嬰幼兒在如廁訓練期亦較容易出現便秘，他們可能因害怕上廁所而強忍大便；在上幼兒園或幼稚園適應期間，他們也可能因不習慣如廁環境，而出現便秘。

而其他可能引致兒童便秘的原因包括，發燒、脫水、長時間臥床、肛門損傷、缺乏運動、對牛奶敏感、受藥物影響，或與其他疾病有關。

預防便秘貼士

劉成志表示，小朋友理應每天排便一次，如家長發現他們便秘的情況，建議可從飲食方面著手，改善便秘問題，例如可鼓勵小朋友每日飲水1公升、多吃蔬果、每天做適量的運動、進食纖維量高的食物，例如菠菜、麥皮及菇類食物等，而提子要連皮吃。

培養小朋友定時的排便時間也相當重要。劉醫生表示，剛用餐後的便意最強，建議家長在小朋友用餐後30分鐘至1小時內，讓小朋友到廁所「坐一坐」，培養定時排便的習慣，「記得不要催促小朋友，讓整件事慢慢進行」。

衞生署亦有以下建議：

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劉成志提醒，如家長發現小朋友有便秘的問題，調整飲食和生活習慣後情況仍沒有改善，宜盡早尋求專科醫生協助。

同場加映：兩三日便便一次未必是便秘 兒科醫生拆解兒童便秘成因

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責任編輯：王明芳

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