【女人都市病】孕婦尿道炎打抗生素引致32周早產　婦產科醫生︰忍尿或性生活頻繁易中招

▲ 婦產科專科醫生梁巧儀指出，如小便有灼痛感或尿頻，懷疑自己患上尿道炎的話，應盡快求醫。

尿道炎是常見的「女人病」之一，女士中普遍每3位就有一位會在一生中感染一次尿道炎，部分人甚至會多次感染。病情輕微的於小便時會有赤痛或灼熱感，嚴重的甚至會引起致命的敗血症。

究竟尿道炎成因是甚麼？女性為何較男性容易患上？又應如何可避免及治療？這次請來婦產科專科醫生梁巧儀為大家解構。

▲ 都市人工作忙碌，經常忍尿，甚至少喝水，隨時會患上尿道炎。（iStock圖片）

「尿道炎，泛指泌尿道受感染，是由細菌感染所引致，最常見是大腸桿菌，除此之外還有腸球菌、金黃葡萄球菌、綠膿桿菌及披衣菌等，都會導致尿道炎。」婦產科專科醫生梁巧儀說。

患者常見症狀主要包括小便時會感到赤痛及灼熱、次數變頻密、顏色混濁並帶惡臭，嚴重的甚至出現血尿及小腹脹痛。

如尿道炎細菌沿尿管向上移，一路進入膀胱，更會造成膀胱炎，或是感染腎臟，引發腎炎，患者可能會出現發燒、腰背痛、作悶及嘔吐等徵狀。再嚴重的話，細菌甚至會擴散至身體其他部位，引起致命的敗血症。

患者多是女性及兒童

尿道炎患者中，以女性與嬰幼兒所佔比率較高，通常每3位女性就有一位在一生中會感染一次尿道炎，嬰幼兒則約有5%。而孕婦、長期病患如糖尿病患者、長期服用類固醇或免疫抑制劑者、患膀胱石、腎石或前列腺肥大者，以及使用留置尿導管者，亦會較容易患上。

而尿道炎亦有很大機會復發，假若患者一年內發病超過3次以上，或是半年內有兩次以上，就屬於復發性尿道炎。

▲ 尿道炎患者小便時會感到灼痛，嚴重的甚至會屙血尿。（iStoc圖片）

梁醫生解釋，兒童由於免疫系統未完全成熟發育，特別是男嬰，包皮會過長，尿路結構異常，有機會導致尿液反流，令尿道發炎。

女性患尿道炎的風險亦較男性高，是由於男女生理結構有別。女性的尿道比男性短，位於外陰部，與陰道口及肛門接近。來自腸道的細菌，尤其是大腸桿菌，會在女性外陰部滋生，較易由尿道入侵膀胱。

性行為頻繁易中招

她亦補充，女士們患上復發性尿道炎原因於不同年齡會有所不同，普遍以性行為較頻繁、孕婦及更年期的女性居多。

以年輕女士為例，性行為頻繁、不安全、有多重性伴侶或是性行為後未妥善清潔，都會較易患上尿道炎。因性行為時，陰莖的進入會將外陰的細菌送入女方的尿道，因而感染。

▲ 梁醫生建議，性行為較頻繁年輕女性，完事後應立即排尿，減低患上尿道炎機會。（iStock圖片）

而懷孕期的女性，子宮會變大壓着膀胱，令膀胱未能完全排清小便，增加細菌停留的時間，引起炎症。「曾經有臨床病例是位懷孕媽媽，因尿道感染而引起發燒及腰痛，要入醫院打抗生素，最後因為炎症引致32周早產，BB亦因早產的併發症需要留醫一段時間。」

至於較年長或更年期的女性，因收經後體內雌激素減少，導致尿道、膀胱黏膜變弱，陰道抵抗力轉差，影響排尿功能，導致小便在膀胱內長時間積聚，增加感染機會。不過梁醫生指，診症時也曾遇過特別情況。

原本患者以為是患上復發性尿道炎，最後經反覆診斷後，證實是患有較多子宮肌瘤，向外壓迫至膀胱及尿道，造成頻尿、排尿困難及反覆尿道炎。

▲ 孕婦會因胎兒令子宮變大，壓着膀胱，難以排清小便，會增加患尿道炎風險。（iStock圖片）

細菌可經廁所傳播

而不少OL也會擔心，如共用辦公室洗手間或使用公共廁所的廁紙，會否增加患尿道炎的機會？梁醫生就解釋︰「公用廁所如衞生環境不佳，的確會增加細菌滋生機會，細菌亦可轉移至廁所各設備或馬桶上，感染使用者。」

另外，如個人衞生習慣不佳或有不良生活習慣，如經常忍尿、飲水不足、穿過緊或不透氣的內衣，以及在治療期間未遵守醫生指示服藥的患者，都有機會令炎症復發。

▲ 除驗小便外，醫生會視乎情況安排患者作超聲波或X光檢查，確定是否尿道炎或結石。（iStock圖片）

她亦提醒，如小便有灼痛感或尿頻，懷疑自己患上尿道炎的話，應盡快求醫。醫生會先提取求診者小便樣本做細菌培養，鑑定病原體，亦會視情況安排超聲波或X光作進一步檢查，確認尿道、膀胱、腎臟有否出現異常，如結石等問題。

須服用抗生素治療

「治療方法也非常簡單，因為尿道炎是由細菌引起，醫生一般會處方抗生素及紓緩痛楚症狀的藥物，患者應按醫生指示完成整個抗生素療程，不應中途停藥，否則細菌有可能產生抗藥性，令抗生素失去作用。患者亦應飲用大量開水，幫助細菌透過尿液從尿道沖走。如病情嚴重，如引發腎炎，患者更有機會要住院接受藥物注射治療。」梁醫生說。

而要避免尿道受感染，她建議最有效的方法就是增強身體免疫力，以及時刻保持個人良好衞生生活習慣，譬如作息定時、飲食均衡、避免過度勞累，並要改變忍尿的壞習慣。

▲ 患者要按醫生指示完成抗生素療程，並飲用大量開水，以助細菌排出體外。（iStock圖片）

尤其是女士們，小便後的清潔應由前往後擦至肛門，否則容易沾染糞便細菌。性行為時應佩戴安全套，完事後亦應立即排尿。而月事期間應勤更換衞生巾或棉條，避免陰道灌洗，以及應穿着透氣通風的棉質內褲。

患病期間，患者更應戒掉辛辣及刺激性食物，避免喝咖啡、酒精或含咖啡因的飲料，因利尿飲品會讓體內缺水，不利尿道炎，應多喝清水將細菌等有害物盡早排出體外。

作者：黃依情