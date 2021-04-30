市民捐款額縮水　鍾庭耀︰民研未來一兩年自負盈虧問題不大

▲ 鍾庭耀（左）、鍾劍華宣布民研將撤離灣仔辦公室。

香港民意研究所今日宣布，撤離使用了約2年的灣仔辦公室，明起會搬回黃竹坑總部。民研主席鍾庭耀強調，搬離灣仔並不涉金錢或金錢以外的考慮。不過，他透露，民研收到的捐贈大減，但強調財政「相當健全」。

鍾庭耀於記者會上話，民研的財政「相當健全」，但亦處於「變化之中」，成立首年，即2019年7月1日至2020年6月30日，民研在籌集啟動基金時，共收到928萬元捐獻。不過，由去年7月1日至今年3月30日，民研收到的捐款僅110萬元，大部分屬月費形式捐款。鍾庭耀說，並不介意市民贊助變少，亦不再考慮眾籌集資，認為未來一兩年自負盈虧問題不大，會憑着市民的支持繼續運作，並運作得更好。

民研在灣仔辦公室僅需支付管理費、燈油火蠟開支，但搬回黃竹坑後，租金等全由民研支出，被問到有何開源方式，鍾庭耀稱，民研除了受委託做民調的收入，並無其他收入來源，能做的只是節流。他稱，曾考慮過招收義工，以減少財政負擔，惟當中涉及人力資源管理，並不容易。

▲ 民研明起會遷址至黃竹坑。

至於甚麼情況下會終止民研工作，鍾庭耀說，除非某天被拘留，他和另一名負責人鍾劍華不能親力親為處理民研的工作，亦無其他人協助。他又說，一旦結業，就會將剩餘資金捐去慈善機構。

另外，民研年初因涉及民主派初選案被警方搜查，並帶走電腦和伺服器等資料。鍾庭耀稱，現時法律團隊和律政司仍在商議如何處理被警方沒收的資料，估計還有最後一輪討論，如沒有結果，就要進入法庭聆訊，但無法預計進入聆訊後要投放多少資源。

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