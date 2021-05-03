【疫境創業】疫下旅遊生意大跌轉拓飲食業　兄弟幫引入澳洲人氣越南粉攻外賣

▲ 西環這間新開的越南湯粉外賣店Eat Fuh，老闆為趙逸舟 (Cary)、趙逸庭 (Terence)兩兄弟，在旅遊生意不景下，轉攻飲食業。

正所謂「山不轉、路轉。路不轉、人轉。人不轉、心轉。」能轉，才有轉機。西環這間新開的越南湯粉外賣店Eat Fuh，老闆為趙逸舟 (Cary)、趙逸庭 (Terence)兩兄弟，本是經營旅遊生意，但在這年多疫情下，生意不振要另覓出路。因著他們曾於悉尼唸書，性價比高的越南湯粉成為他們學生時代的家常便飯。

返港後，尤其惦念當地的一架車仔檔，於是二人心念一轉，決定把此店帶回港，嘗試進軍飲食業，為自己的事業帶來另類生機。

▲ 阮氏燉牛肉湯粉($88)：湯汁帶點紅，因有紅、白蘿蔔和鮮牛肉一起熬煮，所以湯味亦特別甜美。(梁偉榮攝)

澳洲一向多越南移民，悉尼更是其中一個他們族群的集中城市，所以當地的越南湯粉 (Pho) 店亦如春筍般多。但要數到人氣之旺及分店之多，非Eat Fuh莫屬。

只是短短的6年間，已在當地設有8間店子，今年更來到香港開設首間海外分店。「這品牌在悉尼的受歡迎程度很高，我在澳洲多年，不只停留在悉尼，其他城市的越南湯粉店都試過，始終覺得這家最啱味。」弟弟 Terence 說。

哥哥 Cary 即附和：「我信他，因他在澳洲的日子比我多，而且對食講究，又會下廚，他稱讚的食物，都有一定水準。」

跳蚤市場起家

Terence 續說：「我是由 Eat Fuh 在假日跳蚤市場內的一架車仔檔起家就開始幫襯，吃到它入舖，再到現在它擴充到開了 8 間分店。以我所知暫時悉尼能有如此多分店的越南湯粉，都只此一家。」

他又提到越南湯粉雖然被拼寫為「Pho」，但在發音上，越南人多讀成「Fuh」。因此，品牌放棄用大家熟悉的「Pho」，而巧妙地寫成越南讀音「Fuh」，更有個性。

▲ 悉尼那邊還在跳蚤市場時，戶外一早已爆場。(被訪者提供)

話說回來，他們萌生經營飲食的念頭，也不是一朝一夕的事，原來早在兩年前已有想法，只是未到適合時機而已。「當我還在澳洲時，真的是常常蒲在湯粉店，因為想知道那牛骨湯底是用幾多種材料來煲？又用了甚麼方法可以使湯色清而不濁，但味道卻濃郁甜美。就是這樣八卦後，便和阮氏老闆和她的兒子成為朋友，可以常出入廚房觀察下、研究下。」Terence 笑道。

「當我知道了越南湯粉的製法後，實在心感佩服。知道他們的每煲湯都是真材實料、用足時間、掌握適當火候來熬製。雖說每個家庭都有自家配方的香料和處理牛骨、牛肉、牛尾等方法，然而捨不捨得用靚料或拿掐時間的準繩，都是經驗的累積，令到湯底是否具風味層次的重要元素。」他解釋。

外賣店作嘗試

他舉例，湯底要每天製作，用上30公斤牛筒骨、牛脊骨及牛尾，經過 8 小時的熬煮，期間不斷睇火，還要不時撇清湯面上的雜質，才能煮出骨髓中的精華。再加入一系列常用的越南湯粉香料，更有肉桂、薑片和豆蔻等，湯底味道才夠層次。

當 Terence了解到越南湯粉的做法和營運方式後，便和哥哥商量，覺得時機適合，便和老闆洽談合作。「我們二人都覺得是時候要開拓另類生意，過往一年沉得太低了，要另覓出路。」

▲ 每日早上都要預備湯底，湯煲體積完全可以放兩個人入去。(梁偉榮攝)

因為兩人都沒有經營飲食生意經驗，不約而同大家皆同意不如以外賣形式開始，汲取一下經驗，「疫情下，有不少食店的外賣額都是向上升的。而且我們覺得食湯粉都是較個人化的飲食活動，嘗試做外賣主打是不錯的試點。」Cary 說。

當然，他們也有顧及湯粉外賣的保溫狀態，或粉條、食材的保存方法，「食材和湯分開盒裝是入必然的，考慮到湯的熱度，所以暫時亦只做西區內固定的範圍送遞。」Terence補充說。

▲ Terence 在澳洲時與老闆阮媽媽合照。(被訪者提供)

多款湯底供選擇

現時，香港店的最核心湯底有以上說過的以牛筒骨、牛脊骨及牛尾煮成的牛肉湯，雞湯底、素菜湯底及燉牛肉湯底。雞湯底以50公斤本地雞殼熬煮4小時而成，再加入越南香料增添香氣，是用來配搭阮氏雞肉湯粉和阮氏特別雞肉湯粉，筆者最愛後者的配料是除了有雞肉外，還有各式雞內臟附上，坊間少有。

而素菜湯則用上5款根莖類蔬菜煮成，湯身輕巧清甜外，卻味道濃香，湯底會配上軟滑的河粉、時令素菜、豆腐、鮮菇，並佐以芫荽、九層塔、蔥頭及嫩芽菜等配料。

▲ 阮氏特別雞肉湯粉($98)：少有 Pho 店有雞湯底，而且還有各式雞內臟附上，包括雞心、雞腎、雞肝，正。(梁偉榮攝)

還有不得不提的燉牛肉湯粉，它和招牌牛肉湯粉的分別，是其湯底再加入多30公斤的燉鮮牛肉和特色香料來煲，湯頭比招牌牛肉湯底來得更甜和滲了點辣香。

當然還有一系列的小食，也是湯粉以外的不錯選擇，其中香港店獨有的越式香茅烤雞，是用上新鮮的三黃雞來醃製，比一般用雪藏雞做烤雞，肉質更嫩滑和有雞味。還有越式炸墨魚餅和炸蝦餅，皆只香港店才有得吃，不妨一試。

▲ 越式豬扒($48)、炸魚餅($68)：兩者皆是店子的有名小食，來到香港當然都會常備。(梁偉榮攝)

Eat Fuh 香港店

地址：西營盤皇后大道西 345A 地下 (西營盤站B2出口)

營業時間：周一至日 11am-9pm，逢周二休息

備註：可按此網站連結提早預訂外賣，並設定取餐時間。

記者：郭秀芳