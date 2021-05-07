【尖子攻略】土生土長港籍西班牙小子懂5種語言 李寶椿取全額獎學金考入美國大學

▲ Enrico Tamayo在香港土生土長。（受訪者提供）

在香港土生土長的Enrico Tamayo，他無論外貌或者性格都是相當「鬼仔」，他會說5種語言，成績更是非常優秀，他在香港李寶椿聯合世界學院讀書期間獲取全額獎學金，現時已獲美國大學錄取，目標是想修讀教育，以後作育英才。

Enrico的爸爸是西班牙人，媽媽是德國人，他在香港出生，也在香港成長。受父母耳濡目染，Enrico會說廣東話、西班牙、德語，他中學入讀香港李寶椿聯合世界學院，也精通法語及英語。

與很多在香港成長的外國孩子不同，Enrico在小學階段沒有入讀國際學校，而是入讀本港私立小學——玫瑰崗學校(小學部)，他稱爸爸媽媽想他可以學習說廣東話，他坦言自己很喜歡玫瑰崗學校(小學部)，不但學到了很多寶貴的人生課程，並結識了很多朋友。

中學時，Enrico經過考慮後，申請入讀香港李寶椿聯合世界學院，他形容是學習的轉折點。在李寶椿讀書的日子，他喜歡上戲劇，經常課餘時間自己研究各類關於戲劇的東西，提高自己的溝通技巧，而且李寶椿的理念是世界大同，他因此參與很多義工活動。

他最難忘自己在柬埔寨的偏遠村莊，花了一個星期的時間教孩子們進行音樂，邏輯遊戲和舞蹈，令他大開眼界。Enrico坦言，他見到當地很多家庭都一無所有，但當地的孩子卻把握機會學習，他深深體會到接受良好教育對孩子的重要性。

Enrico在香港李寶椿聯合世界學院獲得獎學金，去年更獲已獲美國聖尤拉夫學院錄取，他主修教育，副修環境學，希望日後能夠從事教育，令孩子能夠接受良好的教育，但去年因應疫情未能入學，他選擇gap year一年，今年9月再前往美國開學。Enrico更表示，成功獲美國大學錄取的主要因素不在於成績，反而是在於他擁有改變世界的決心及意願，令他成功被大學錄取。

Gap Year期間，他認識了APLUZA Academy 學院，並認同創辦人Anson Sham提出的願景，通過向21世紀的學生傳授21世紀的技能，來激發和教孩子成長並變得更加獨立和富有創造力的學習者，他現時也主力拍攝英文影片及教導孩子英文能力。

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責任編輯：鄺嫻