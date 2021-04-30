【科技神童】兩年內讀完高中兼副學士學位　12歲尖子鑽研機械人GPA爆4畢業

▲ 美國一名12歲男童趁課餘越級挑戰，在兩年內讀完高中兼副學士學位。

讀書既講天份也靠後天努力，美國一名12歲男童熱愛鑽研機械人，他趁課餘越級挑戰，在短短兩年內讀完高中兼副學士學位，以優秀成績GPA爆4畢業，即將於下月參與兩場畢業典禮。他更建立初創企業，希望以科技改善大眾生活。

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，來自北卡羅來納州的12歲男童Mike Wimmer，在2年內完成原本需4年才能完成的學業。Mike修讀Concord Academy High School的2年高中課程，同時在社區學院Rowan-Cabarrus Community College兼讀2年副學士課程，可是他只花了2年便讀完。

▲ Mike將於下月21日及28日，分別出席兩校的畢業典禮。（facebook圖片）

1歲半獲平板電腦

原本Mike沒打算在高中畢業前能獲得任何大學學位，只是當他報讀高中雙學分課程後，得知只要多修讀幾節課，就可獲得副學士學位，因此決定將高中與副學士課程一併讀完。

結果Mike在社區學院及高中以GPA爆4畢業，將於下月21日及28日分別出席兩校的畢業典禮，他更將在高中畢業典禮代表畢業生致辭。儘管他比同班同學年輕，但他與同學相處融洽。

Mike擅長數學和科學，對機械人技術尤其感興趣。他早在18個月大時獲得人生首部iPad，他想知道它是如何運作的。根據他的個人網站介紹，他通過反複試驗和網上自學，幾乎學習了所有編程和機械人知識。

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建立初創企業造福人群

小小年紀的Mike建立了自己的初創企業，名為「Reflect Social」。他很有抱負，稱創業的目的是簡化智能家居技術，從而幫助別人，希望以科技改善大眾生活。

Mike的父母為兒子感到驕傲，媽媽Melissa表示，「如果一扇門鎖上了，他將找到另一種方法來解決。」Mike正在考慮下一步的選擇，包括在美國的工作機會，或接受獎學金繼續讀書，同時發展自己的公司。不過，12歲終究還是一個孩子，他平日也會打籃球或玩LEGO，他表示︰

不少人以為我因學業而放棄童年，但我想對他們說，我正在享受生命中最美好的時光。

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責任編輯：王明芳