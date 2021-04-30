【專科門診】九龍西骨科穩定新症最長需等近2年按季急增20周　九龍東兒科新症亦等多11周至近1年

▲ 醫管局今日公布截至上月底最新專科門診輪候時間。（經濟日報資料圖片）

公院專科門診新症輪候長為人詬病，醫管局公布八大專科最新輪候時間，當中九龍西醫院聯網骨科穩定新症輪候時間最長達103個星期，較今年1月底公布時間足足長20個星期；而九龍東醫院聯網兒科新症輪候時間，更長達51個星期，亦較今年初再長11周。

醫管局今日公布截至上月底最新專科門診輪候時間，當中以內科穩定新症輪候時間最長，7個醫院聯網最長要等106至149星期，換言之要等逾2年時間才可見醫生；以九龍東醫院聯網輪候時間最長，內科穩定新症需等149個星期，較今年初公布輪候時間多3星期，等足2年11個月才獲見醫生。

以骨科輪候時間為例，七個醫院聯網最長需等74星期至139星期不等，不過與醫管局今年1月底公布的輪候時間比較，九龍西醫院聯網骨科穩定新症輪候時間達103星期，按季急增5個月輪候時間；九龍東及港島東醫院聯網則向增一星期輪候時間，餘下聯網輪候時間則與今年初無別。

至於兒科新症輪候時間，幾乎全部醫院聯網新症輪候時間都有減少，惟九龍東醫院聯網卻按季增11個星期，至近1年時間才獲見醫生；餘下6個醫院聯網輪候時間介乎15個星期至29星期不等。

醫管局回覆稱，新冠疫情於今年2月中旬放緩，公立醫院於安全及可行情況下，逐步恢復部分非緊急服務，放射診斷、專科門診服務、預約手術及非緊急住院等服務至3月中旬服務量，已大致恢復至前年即疫情前的同期水平。

局方稱，會繼續續實施一系列措施，例如加強公營基層醫療服務和公私營協作，分流部分合適的公立醫院病人於私家醫院接受診治，以及改善專科門診預約安排，管理專科門診的輪候時間，並會時刻留意服務需求，按情況增撥資源提供所需服務。

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記者：陳正怡