梁振英籲港人解讀十四五規劃勿只留意香港部分

▲ 梁振英指，十四五規劃提出要培養完整的內需體系，蘊含龐大商機。

全國政協副主席梁振英指出，通常港人解讀十四五規劃時，只留意與香港有關的部分，他提醒，部分不屬於、或不直接涉及香港的章節亦相當重要，與香港的發展機遇息息相關，其中十四五規劃提到，要培養出完整的內需體系，當中蘊含龐大商機，值得香港關注。

梁振英今日出席香港管理專業協會舉辦的十四五規劃研討會，他提到，「十四五規劃」第4篇中提到要「加快培育完整內需體系」，強調規劃提出的培育，不是部分內需的體系，「而是一個完整的內需體系」，值得香港關注。

他解釋，規劃綱要提出擴大節假日消費，而目前內地商店正拉起橫額，積極迎接「五一黃金周」的假期消費。與此同時，規劃亦提出要未來5年要發展服務消費，放寬服務領域市場准入，完善市內免稅店政策，規劃建設一批中國特色的市內免稅店。他認為，上述政策規劃，都將影響香港相關行業的發展。

至於十四五規劃提到要「提升香港航運國際中心地位；建設國際科技創新中心」等，梁振英提醒，閱讀綱要時，要注意「提升」、「建設」等動詞。他以航運中心發展為例，指如果香港繼續擴建貨運碼頭，增加貨櫃吞吐量，「這個是擴大，不是提升」，強調十四五規劃要求的是「提升」，香港需要思考如何成為國際航運服務中心，發展航運服務，包括船舶買賣，租賃，註冊登記，融資，保險以及相關的法律服務。

香港青年又該以何心態迎接國家新規劃，以及融入國家發展大局？梁振英表示，內地發展日新月異，「幾年前去過的廣州與今日的廣州可能也變了」。他說，大家首先要「重啓腦袋」，用虛心的心態去內地看一看，不要帶著過去的包袱。他強調，只有香港大多數人能夠重新認識內地，香港與內地之間，才能有一個較為正確的關係。

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責任編輯：林曉君