【大學聯招】港大護理學院去年12.9人爭一學位收生中位數24.5分　毋須修讀生物科亦可報名

▲ 去年報讀護理學課程的考生，聯招及非聯招人數合共超過2700人。（陳國峰攝）

港大的護理學院在大學聯招選科時一向競爭激烈，根據港大提供的數據，去年報讀護理學課程的考生，聯招及非聯招人數合共超過2700人，而學院收生人數為210人，即約12.9人爭一個學位。

港大李嘉誠醫學院護理學院副教授黃婉霞表示，港大的護理學院課程為5年制，由於課程獲香港護士管理局認證，學生畢業後不需再另考公開試便可成為註冊護士。黃婉霞又說，很多學生誤以為需要在中學選修生物科才可於聯招系統報讀港大護理，她強調，由於學院於2013年改制，現時沒有修讀生物科的學生亦可報名，不管文科或理科生，學院都致力將學生培育成專才。

▲ 黃婉霞強調，沒有修讀生物科的學生亦可報讀港大護理學院。 （陳國峰攝）

港大近年更改收生政策，並實行「加分制」，於文憑試中考獲5、5*或5**級者，可額外加分。黃婉霞指，護理學院收生時考慮考生最佳5科成績，去年的收生中位數在計算加乘後為24.5分。至於2020年畢業生的就業狀況，黃婉霞表示，約95%畢業生進入公立醫院工作，當中25%進入港島西聯網，1%進入私家醫院工作，4%會有繼續進修等其他出路。

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記者：黃悅晴