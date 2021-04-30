【上訴駁回】麵包師藏木棍囚9月上訴駁回　法官指改裝地拖棍說法匪夷所思

▲ 麵包師藏木棍判囚9個月，早前於高等法院提出上訴被駁回。經濟日報資料圖片

麵包師傅於2019年11月三罷當天，在大埔被警員在其背包搜出木棍及六角匙，被指用來堵路和破壞，被裁定管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪成，判囚9個月，准保釋候上訴，早前提出上訴被駁回，即時服刑。法官今(30日)於判詞中指，上訴人指改裝地拖棍製作瑞士卷說法匪夷所思，若僱主容許這樣做，是完全沒有食物衞生的意識，並指裁判官可運用司法認知作判決。

上訴人葉耀民（30歲），被控2019年11月12日在大埔安慈路行人路管有1支木棍及1包六角匙，意圖作非法用途。經審訊後被裁定罪名成立，判監9個月，准保釋候上訴。

法官今頒下判詞指，案發時為休息日，上訴人的僱主以辯方證人身分作供時，亦確認店舖需要使用六角匙和木棍這些工具。而上訴人亦曾向他提及有時在店內找不到捲蛋卷的木棍，他曾對上訴人表示可以把自己的木棍帶回店裏使用，並於作供時指上訴人主要「平時打蛋糕呀、入下爐呀」 、負責「打菠蘿皮」 、上訴人對他說需要用木棍把 「蛋卷」定形 。辯方證人從沒有提及上訴人所指的「瑞士卷」，而代表律師亦沒有澄清兩者是否相同。

法官指上訴人的證供充滿矛盾，未能解釋當日需要把這兩個工具帶回麵包工場的迫切性，辯方證人亦沒有解釋他口中的「蛋卷」是否上訴人所指的「瑞士卷」，而上訴人指把家中的地拖棍改裝帶回製作食品工場的說法，根本是匪夷所思，若僱主真的容許上訴人這樣，簡直完全沒有食物衞生的意識，認為裁判官有權裁定上訴人的解釋牽強和有違常理，並可運用司法認知作裁決，故駁回其定罪上訴。

至於判刑方面，事發地點是一個十字路口，已發生了刑事毁壞及堵路等情況，警員在清理道路和路障時，有200至300名人士不肯離去，叫囂及挑釁警員。上訴人處於有關處境中，並攜帶和管有可非法使用的工具，再加上保護裝備與示威者一般帶同裝備相同，其意圖及居心昭然若揭。裁判官所認為上訴人打算聯同其他同道中人出手，立心破壞之餘，準備長時間對抗警員的掃蕩和可能發放的催淚煙，並非憑空想像。

法官指假如參與示威人士人多勢眾，叫囂不絕、情緒高漲，在場人士互相壯膽、吶喊助威、鼓動和強化其他示威者的暴力行為，實令局面如箭在弦，隨時一觸即發。法官認為本案具加刑因素，有必要判處阻嚇性刑期，認為判監9個月雖然嚴竣，但並非明顯過重。

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記者：林育慧