【靚太廚房】名廚黃亞保教剁肉餅揀半肥瘦豬　3大貼士蒸出肉質嫩滑不粗嚡口肉餅

▲ 保哥表示做出軟熟不硬的鹹蛋蒸肉餅有秘訣。

蒸豬肉餅看似簡單，但要做到嫩滑爽口亦大有學問。今集《靚太廚房》就有星級大廚黃亞保（保哥）教大家剁豬肉秘訣和分享蒸豬肉餅的3大貼士。

牛冧肉稔滑 一字排夠肉香

保哥指牛冧肉肉質滑嫩，炒或炆餸一流； 赤肉肉質紮實，適合煲湯； 梅頭肥瘦比例平均，可做串燒或叉燒；肉眼口感嫩滑，可做無骨豬扒；充滿油香的五花腩，適合做燒腩仔或炆餸；一字排油脂豐富，適合做排骨或金沙骨。

點擊大圖了解豬肉部位分別：

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咸蛋蒸肉餅

材料：

五花腩

鹹蛋黃：1粒

馬蹄：2粒

蔥

清水：2湯匙

蛋

調味料：

鹽：1/5茶匙

糖：半茶匙

生粉、燒酒、麻油、蠔油、生抽及米酒：1茶匙

豉油：1湯匙

點擊大圖了解詳細做法：

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做法：

1）將已雪藏的五花腩切薄片，再切條。

2）將鹽和生粉加入豬肉拌勻。

3）用掌心推豬肉，再輕撻。

4）加入馬蹄粒和水再搓實。

5）加入雞蛋、糖、生抽、麻油及米酒再搓實。

6）壓薄肉餅。

7）加入鹹蛋黃，蒸8至10分鐘。

8）加上蔥花和豉油，即成。

▲ 零難度家常菜，只要按照保哥的貼士就可蒸出嫩滑彈牙的豬肉餅。(湛斯雅攝)

小貼士：

1）先加鹽及生粉令肉餅更易起膠。

2）加入蛋漿和麻油，會令肉餅更加香更滑。

3）肉餅壓薄才蒸，因可更易控制蒸肉餅時間。

煮食小知識：

常言道：工欲善其事，必先利其器。相信不少喜歡煮食的朋友都會購入不同的煮食鍋具，但大家購買鍋具時會否考慮過它們是不是適用於現有爐具呢？當然，如果你是用明火煮食，煩惱自然少得多，因為明火煮食可以配合多種物料的鍋具，無論你想煎、炒、煮、炸，還是炆、燜、燻、焗均可。

就像大家常用的圓底生鐵鑊，不但傳熱快，保溫效果好，透過猛火把食物加熱至高溫時，更會產生梅納反應，令食物釋放出不同層次的香味; 加上可以離火拋鑊，想煮出一碟有「鑊氣」的家常小炒，自然容易得多！除了圓底生鐵鑊外，明火都可以使用陶瓷燒烤網，由於它可令食物均勻受熱，故用作烤多士、燒丸、牛排及魚等亦有不俗效果。

當然，烹調除了講求食物的色香味外，食物的營養亦很重要，而明火煮食可以縮短煮食時間，減少食物的水份和營養流失，可說是為注重健康的都市人度身訂造，而父母亦毋須擔心小朋友吸收不到食物的營養。

提到營養，我地經常煲湯，最好是用瓦煲，因為瓦煲可以長時間保持溫度，減少食材營養過快流失，即所謂慢火出靚湯！

由於明火較易控制火候，自然可以慢慢迫出湯料的味道和營養，如此一來自然可以食得有「營」和滋味啦！

有關明火煮食及爐具產品資料:www.towngasappliance.com

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責任編緝：張懿慧