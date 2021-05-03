【港大護理】學院購模擬病人助學生訓練護理技巧　疫下增設虛擬平台培訓

▲ 校方購入6個模擬病人，可以預設各種生命徵象。（港大護理學院提供）

香港大學護理學院為讓學生在安全環境下學習護理病人，設「模擬學習」，利用機械人模仿常見的近百宗住院病例，讓學生到醫院實習前先獲取經驗。校方於疫情期間更安排虛擬平台，令學生護理技巧不會生疏。有學生覺得，模擬學習的體驗有助應付醫院實習。

港大護理學院的「模擬學習」課程，於設置驟眼看與醫院相差不多的培訓中心內進行，病床上躺着「模擬病人」。5年的課程中，每位學生約有100小時以上的模擬學習活動，體驗護理病人的過程。校方購入的6個模擬病人，可以預設各種生命徵象，如呼吸、心跳、瞳孔變化、癲癇等，教師甚至可透過系統讓病人「說話」，如果處理不當，模擬病人更會「死亡」。老師根據常見住院病例及以往醫療事故設計出近百宗案例，情況五花八門，包括有呼吸困難的病人要急救、 病人心臟病病發等。

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港大李嘉誠醫學院護理學院副教授黃婉霞表示，校方近5年積極發展模擬學習，課中案例均是護士在醫院中會面對的挑戰。而學生護理模擬病人的過程會被錄影，老師於事後檢討環節會與學生討論其的表現，以誘導他們正確思考如何照顧病人，將來在醫院工作時遇到有關情況亦會更警覺。

▲ 陳逸樺認為有關的體驗有助他應付醫院實習。（港大護理學院提供）

今年就讀護理學系5年級的陳逸樺上課時多次進行模擬學習，他認為，有關的體驗有助他應付醫院實習，

看書只是見到文字描述，但自己落手落腳做過，當在實習時見到有關病況，像是條件反射般知道自己應做什麼。

陳逸樺憶述，在老人科實習時曾遇到病人進食有「濁親」而血含氧量下降，因上課時多次練習過，所以可以冷靜分析應做的步驟，並即時幫病人處理。

疫情期間學生不能回校上課，導致模擬學習一度暫停，為了讓即將畢業的5年級同學可繼續學習，校方去年4月購入虛擬模擬教學（Virtual Simulation），同學於家中可透過網上平台繼續學習護理病人的技巧。學生要先了解虛擬患者的病歷、體檢結果等，度身制定護理計劃，例如患者需要哪些照顧、是否需要氧氣等，系統最後會就學生表現評分及指出錯處。黃婉霞指出，此教學方式獲得港大頒發2020年度創新教學奬，由於學生反應良好，已將教學延伸至2年級至4年級同學的導修課中，未來亦計劃加入更多互動元素。

另外，為了讓學生可從病人角度思考，護理學院與工程學院合作推行虛擬實境（ＶＲ）學習，在了解有關精神科病人的知識時，校方安排同學戴上ＶＲ眼鏡，代入病人病發時的第一身視角，被幻覺、幻聽環繞，體驗抑鬱症、思覺失調病人的感觀世界。

▲ 黃婉霞表示，校方近5年積極發展模擬學習。（港大護理學院提供）

黃婉霞說，護理學院將搬往預計明年落成的新大樓，將預留空間拓展模擬學習的病房，另外亦會培養更多教師考取模擬學習的國際認證(Association for Simulated Practice in Healthcare)，而助更多學生學習。

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記者：黃悅晴