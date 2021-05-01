【外傭強制檢測】今日起新增流動採樣站於中環、銅鑼灣等地點 一文看清強制檢測途徑
社會 10:58 2021/05/01
變種新冠病毒侵港，昨日（4月30日）新增4宗新冠肺炎確診個案，2宗輸入個案，2宗為本地感染，涉及東涌映灣園悅濤軒第11座一名39歲菲傭證實確診，其僱主的10個月大女嬰亦證染疫。
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為了加強檢測，本港37萬名外傭5月9日前須強制檢測，政府著力加強各社區的流動檢測服務，正安排部分社區檢測中心延長服務時間至晚上10時；將與勞工處合作，在4個外傭聚集點設免費檢測服務，另加至少6個流動站，並正安排2個社區檢測中心未來兩天延長服務至晚上10時，預約詳情可參閱政府網站。
強制檢測途徑，即看：
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最新4個流動採樣站位置：
- 中環遮打道行人專用區 (近巴士站)
- 銅鑼灣維多利亞公園興發街入口 (近港鐵天后站A2出口)
- 荔枝角公園入口 (近港鐵美孚站D出口)
- 荃灣公園入口 (近港鐵荃灣西站D出口)
政府於5月1日會在下列地點增設流動採樣站，為須進行強制檢測的人士（包括外傭）提供服務：
- 堅彌地城遊樂場
- 添馬公園
- 鰂魚涌社區會堂停車場
- 小西灣社區會堂
- 觀塘遊樂場
- 旺角上海街557號（朗豪坊對面）
- 長沙灣麗閣社區會堂
- 葵涌運動場
- 將軍澳香港單車館公園露天廣場
- 寶琳貿泰路花園
勞工及福利局局長羅致光表示，由於時間緊迫，故是次安排會橫跨兩個周末，日後多數會要求外傭持續作定期檢測，政府會檢視未來數天的情況，再作決定及相關公布。
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記者：曾卓鋒