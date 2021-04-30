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【強制檢測】全港外傭5月9日前須接受強制檢測　一文看清新增流動採樣站詳情

社會 20:21 2021/04/30

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熱門 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

全港外傭5月9日前須接受強制檢測（梁偉榮攝）

變種新冠病毒侵港，今日（30日）新增4宗新冠肺炎確診個案，2宗輸入個案，2宗為本地感染，涉及東涌映灣園悅濤軒第11座一名39歲菲傭證實確診，其僱主的10個月大女嬰亦證染疫，個案已於昨日公布，未有其他不明源頭個案。

為了加強檢測，本港37萬名外傭5月9日前須強制檢測，政府著力加強各社區的流動檢測服務，正安排部分社區檢測中心延長服務時間至晚上10時；將與勞工處合作，在4個外傭聚集點設免費檢測服務，另加至少6個流動站，並正安排2個社區檢測中心未來兩天延長服務至晚上10時，預約詳情可參閱政府網站

最新4個流動採樣站位置：

  • 中環遮打道行人專用區 (近巴士站)
  • 銅鑼灣維多利亞公園興發街入口 (近港鐵天后站A2出口)
  • 荔枝角公園入口 (近港鐵美孚站D出口) 
  • 荃灣公園入口 (近港鐵荃灣西站D出口)

勞工及福利局局長羅致光表示，由於時間緊迫，故是次安排會橫跨兩個周末，日後多數會要求外傭持續作定期檢測，政府會檢視未來數天的情況，再作決定及相關公布。

16歲至29歲早上9時起預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

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