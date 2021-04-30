【教師遭釘牌】再多2人遭釘牌　龍翔官中通識教師成首名遭除牌官校教師　另1人涉反修例違法行為

教育局今日（30日）披露再多2名教師涉反修例風波而遭「釘牌」，據悉其中1人為龍翔官立中學通識科教師，涉及在教學上「持續採用大量、單一角度和偏頗立場的材料」，「側重貶損國家，挑起學生對國家、中國人民的反感」，該名教師成為反修例風波以來，涉專業失德而被釘牌的第3人，亦是首名被釘牌的官校教師；另1人因被法庭定罪，本月已遭釘牌。

去年九龍塘宣道小學及嗇色園主辦可立小學，已先後各有1名教師因專業失德被釘牌。據教育局今日向立法會提交文件披露，自2019年6月中至2020年12月底，共接獲269宗反修例事件相關的教師專業失德投訴，已大致完成調查259宗，其中99宗不成立，但截至本月底，已按《教育條例》取消3名教師註冊資格，較局方早前回覆財委會答問時所述的2人被釘牌，多出1人。

教育局在文件羅列3名涉專業失德而遭釘牌的教師案例，最新遭釘牌的第3人，涉及在教學上「持續採用大量、單一角度和偏頗立場的材料」，內容包括「尚在發展階段而未有定案的政治議題」，欠缺理據或事實支持甚至與事實不符、對他人欠缺尊重等內容，散播仇恨和偏見的訊息，以及灌輸不當價值觀，側重貶損國家，挑起學生對國家、中國人民的反感，以及打擊學生的國民身份認同。教育局指，上述教學方面的行為和價值觀，均違反教師應具備的專業操守，有負社會期望，對學生學習帶來負面影響。

局方亦已向42名教師發出譴責信、向43名教師發出書面警告、向35名教師發出書面勸喻， 以及向31名教師作出口頭提示。此外，在初步成立的個案當中，有17宗正等待或考慮有關教師的回應，以決定適當的跟進行動。另有10宗個案尚在調查當中，包括8宗涉及司法程序，待有關程序完結，局方會考慮其教師註冊。

此外，至今共有3名教師涉反修例事件違法行為而被定罪，其中1人已於本月被取消教師註冊，其餘2人已遭學校即時解僱，局方正根據法庭資料，待所有法律程序完成後，考慮其教師註冊。另有6名被起訴的教師涉嫌干犯嚴重罪行，已停止教學職務，局方會繼續密切留意法庭消息，積極跟進這些個案。

另外，局方指有4名自稱教師的人士被定罪，但根據局方記錄，他們並非註冊教師。

另有10宗個案尚在調查當中，包括8宗涉及司法程序，待有關程序完結，局方會考慮其教師註冊。

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記者：馮琪雅