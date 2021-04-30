【可口可樂】可口可樂特調啡樂焦糖及朱古力口味再登場　採用巴西咖啡豆+無糖+零卡路里無負擔享受

▲ 可口可樂特調啡樂焦糖及朱古力口味正式登場。（圖片由可口可樂提供）

「可口可樂」去年推出期間限定「可口可樂」特調啡樂後，深受歡迎，今年正式加入「可口可樂」大家庭，大家可以在各大超市及便利店購買。

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正式登陸香港的「可口可樂」特調啡樂保留「可口可樂」風味，加入以純正巴西咖啡豆調製的咖啡，結合咖啡香及氣泡口感，帶來醒神體驗。

「可口可樂」特調啡樂有焦糖味及朱古力味兩種選擇，而且是無糖及零卡路里，適合為忙碌的上班族，或是兼顧校園內外生活的大學生打氣！

一系列兩款口味現已於全線 7-Eleven、OK便利店、VanGO便利店以及百佳超級市場有售。

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責任編輯：王芷瑩