十多萬會員潮屬總會失落選委　唐英年嘆令潮州人心理不平衡

▲ 唐英年歡迎增設「同鄉社團」，又為潮州朋友反映不滿。（影片截圖）

負責選出特首的選舉委員會中，其第三界別將加入「同鄉社團」，但坐擁十多萬名會員的潮屬社團總會，卻無緣佔一席位。榜上有名的江蘇社團總會，其會長、全國政協常委唐英年今日卻指︰「潮州人有少許心理不平衡。」

其實，唐英年是為其潮州朋友，反映失落「同鄉社團」的感受。他今日在特首林鄭月娥主持的《選委界別分組面面觀》上，大談「同鄉社團」的新設界別。

唐英年提到，不少同鄉會具有規模，例如廣東、福建、潮州是最大的，但有認識的潮州朋友，「現時有少許心理不平衡」，不解為何潮州同鄉會未能躋身「同鄉社團」之列。

林鄭月娥也表示，擁有很多潮州朋友，但港府做事有規有矩，修訂時要有相對客觀的標準，而為「同鄉社團」列出指明團體時，則要按內地意見，用省、直轄市或自治區作單位，「潮州很大，有潮陽、潮汕，但均不屬於上述3類」，相信廣東社團總會轄下，都有不少潮州人的屬會。

潮屬社團總會曾去信政府表達不滿，昨日又當面向民政事務局局長徐英偉反映意見，但按照林鄭月娥的說法，似乎無望改變現況。

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