衛蘭登上美國時代廣場巨型LED螢幕　Janice：連自己都嚇親

▲ 衛蘭樣子登上美國時代廣場。

近日推出新碟的衛蘭,今日今日美國時間清晨開始,於美國紐約曼克頓區時代廣場(Times Square)的巨型LED螢幕,竟出現了整座建築物高的Janice衛蘭圖片,惹來民眾圍觀。

原來這是音樂串流平台Spotify為慶祝國際婦女節而展開的Equal Global Music Program。Spotify Equal特別揀選了衛蘭成為香港區的代表女性歌手,跟另外34位來自不同地區的女歌手共同宣揚女性的音樂能力。

▲ 衛蘭成串流平台活動的港代表歌手。

當唱片公司將消息通知衛蘭,看到照片時Janice相當興奮,不斷說「這是真的嗎?這真的是真的嗎?我不能相信自己的樣子會登上時代廣場!那個廣告牌是最受注目的!是紐約的最熱點!這是真的嗎?」

她透過即時鏡頭(Earth Cam),Janice親眼看見實時的狀況,看著廣告牌在這個鬧市中轉動。Janice表示相當感恩,因被挑選成為香港區唯一代表,並與世界各地一眾非常優秀的女歌手共同參與這個計劃,是「發夢都估唔到會發生」的事。而Janice剛剛推出的專輯及同名新歌《It’s OK To Be Sad》的Janice亦成為Equal歌單的封面人物及首推歌曲。