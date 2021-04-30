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衛蘭登上美國時代廣場巨型LED螢幕　Janice：連自己都嚇親

娛樂 18:00 2021/04/30

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熱門 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

衛蘭樣子登上美國時代廣場。

近日推出新碟的衛蘭，今日今日美國時間清晨開始，於美國紐約曼克頓區時代廣場（Times Square)的巨型LED螢幕，竟出現了整座建築物高的Janice衛蘭圖片，惹來民眾圍觀。

原來這是音樂串流平台Spotify為慶祝國際婦女節而展開的Equal Global Music Program。Spotify Equal特別揀選了衛蘭成為香港區的代表女性歌手，跟另外34位來自不同地區的女歌手共同宣揚女性的音樂能力。

衛蘭成串流平台活動的港代表歌手。

當唱片公司將消息通知衛蘭，看到照片時Janice相當興奮，不斷說「這是真的嗎？這真的是真的嗎？我不能相信自己的樣子會登上時代廣場！那個廣告牌是最受注目的！是紐約的最熱點！這是真的嗎？」

她透過即時鏡頭（Earth Cam），Janice親眼看見實時的狀況，看著廣告牌在這個鬧市中轉動。Janice表示相當感恩，因被挑選成為香港區唯一代表，並與世界各地一眾非常優秀的女歌手共同參與這個計劃，是「發夢都估唔到會發生」的事。而Janice剛剛推出的專輯及同名新歌《It’s OK To Be Sad》的Janice亦成為Equal歌單的封面人物及首推歌曲。

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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歌手 衛蘭 音樂 Spotify 紐約

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