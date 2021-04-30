【通識改革】教圖將於7月推公社科教材　新書按教育局要求「只減不加」剪裁舊通識書內容

▲ 有出版社將利用去年經自願送審的通識課本，按「只減不加」原則剪裁成新科的教材，包裝成新書推售。（資料圖片）

高中通識科將於9月起被「公民與社會發展科」逐步取代，距今僅4個月，仍未有官方教材或教科書完成送審。目前有至少2間出版社擬照搬現有通識科課本內容包裝成新書，作為公社科教材。香港教育圖書最快於7月推出新書，但不會以公社科為書名，會按當局要求，以「只減不加」原則，剪裁已送審的舊通識課本內容，國安教育等新內容則不會入書，以補充教材形式提供。

公社科教科書須送審，教育局日前稱該科教科書送審細節仍有待敲定，但由於新科由通識科發展過來，去年經「自願送審」的通識課本，可在「適當調整」後用作新科的參考材料。

TOPick獲悉，至少2間出版社近日陸續向部分中學提供用作教授公社科的教師用書樣本，不同於另一間出版社向學校發出以公社科為名的教師用書樣本，教圖向提供的新書，未有以公社科為名；教圖今日（30日）更高調向學界舉行網上研討會，介紹新書內容。

教圖副總經理鄺國俅向記者表示，新書會按當局要求，以「只減不加」原則，剪裁去年已送審的舊通識書內容，預計最快7月推出市面；至於國安教育等內容，本身未有出現在舊通識書，則會以簡報、工作紙等形式，作為補充教材，如其他科目教材一樣，將向學校另外收教材費。

由於新科須順序先教涉及香港的主題，研討上，教圖代表指新書會保留原本分散於不同單元課本、涉及本港政制及法治精神等內容，並會因應新科文憑試新增多項選擇題（MC），向學校提供MC試題庫，並提供關於內地考察的補充教材。

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記者：馮琪雅