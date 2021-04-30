【疫苗接種】58歲婦肺部感染致心臟驟停亡　身故前18日曾打第二針復必泰

▲ 大埔那打素醫院錄一名病人離世，身故前18日曾接種第二針復必泰。（資料圖片）

衞生署今晚（30日）公布，今日接獲醫管局呈報一宗死亡個案，涉及一名58歲長期病患婦人，她離世前18日曾接種過第二針復必泰新冠疫苗。該宗報告沒有提供臨床證據顯示事件由疫苗引起。

根據醫管局資料，個案涉及58歲女士，曾患有骨髓纖維化及鼻咽癌。她於4月19日因發燒及咳嗽，前往大埔那打素醫院求醫，初步診斷為肺部感染，並於昨日進行支氣管鏡檢查。

她於4月29日晚上突然心臟驟停，延至今早死亡。根據資料，該女士曾於去世前18日，即4月12日在社區疫苗接種中心，接種第二劑復必泰新冠疫苗。她在接種後逗留在接種中心觀察期間，並無不適紀錄。

衞生署稱，暫時未有臨床證據顯示，死因由疫苗引起，醫管局已向死因裁判官呈報個案。另外，衞生署會按既定機制，將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。

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記者：吳卓峰