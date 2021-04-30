  • 25°C
香港時間 : 2021430日 (週五) 22:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗接種】58歲婦肺部感染致心臟驟停亡　身故前18日曾打第二針復必泰

社會 22:14 2021/04/30

分享：

熱門 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

大埔那打素醫院錄一名病人離世，身故前18日曾接種第二針復必泰。（資料圖片）

衞生署今晚（30日）公布，今日接獲醫管局呈報一宗死亡個案，涉及一名58歲長期病患婦人，她離世前18日曾接種過第二針復必泰新冠疫苗。該宗報告沒有提供臨床證據顯示事件由疫苗引起。

根據醫管局資料，個案涉及58歲女士，曾患有骨髓纖維化及鼻咽癌。她於4月19日因發燒及咳嗽，前往大埔那打素醫院求醫，初步診斷為肺部感染，並於昨日進行支氣管鏡檢查。

她於4月29日晚上突然心臟驟停，延至今早死亡。根據資料，該女士曾於去世前18日，即4月12日在社區疫苗接種中心，接種第二劑復必泰新冠疫苗。她在接種後逗留在接種中心觀察期間，並無不適紀錄。

衞生署稱，暫時未有臨床證據顯示，死因由疫苗引起，醫管局已向死因裁判官呈報個案。另外，衞生署會按既定機制，將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：吳卓峰

相關文章

【2021母親節】太古地產送鈎織小擺設賀母親節　2,000份空氣草3區快閃免費派【內附地點】
今日 11:58
【2021母親節】太古地產送鈎織小擺設賀母親節　2,000份空氣草3區快閃免費派【內附地點】
【2021母親節】Perrier x 村上隆全港首個限定主題Concept Store　新城市廣場6大打卡位氹媽媽歡喜
今日 12:45
【2021母親節】Perrier x 村上隆全港首個限定主題Concept Store　新城市廣場6大打卡位氹媽媽歡喜
【2021母親節】飛利浦推家電母親節優惠　買健康空氣炸鍋送Le Creuset 陶瓷花形盤【附優惠詳情】
今日 19:29
【2021母親節】飛利浦推家電母親節優惠　買健康空氣炸鍋送Le Creuset 陶瓷花形盤【附優惠詳情】
衞生署 大埔那打素醫院 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 副作用 咳嗽 鼻咽癌

最高瀏覽

【中年發福】40歲脹爆阿嬌憶日本初戀男友　阿Sa解釋鍾欣潼「變腫」原因
10:28 2021/04/29
【中年發福】40歲脹爆阿嬌憶日本初戀男友　阿Sa解釋鍾欣潼「變腫」原因
【尋秦記】寒風下拍片感激宣萱細心送暖　黃文標讚古天樂重情義零架子
17:57 2021/04/29
【尋秦記】寒風下拍片感激宣萱細心送暖　黃文標讚古天樂重情義零架子
【變種病毒】東涌映灣園第11座外傭確診　帶雙重變種病毒已感染同住10個月大女嬰
21:18 2021/04/29
【變種病毒】東涌映灣園第11座外傭確診　帶雙重變種病毒已感染同住10個月大女嬰