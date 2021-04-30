【疫苗接種】本港累計接種疫苗突破140萬劑疫苗　昨日6人打針後送院3人須留院

▲ 政府已為市民接種共約141.4萬劑新冠疫苗。（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃持續，今日（29日）踏入第64日。政府已為市民接種共約141.4萬劑疫苗，當中約916,300名市民已接種第一劑疫苗，包括約430,300名接種科興疫苗，約486,000名接種復必泰疫苗。約497,400名市民已接種第二劑疫苗，包括約310,700名接種科興疫苗，約186,700名接種復必泰疫苗。

截至今日下午8時的過去24小時，約有35,900名市民接種了疫苗和約21,900名市民在網上預約接種疫苗，其中約有6,500名市民接種第一劑科興疫苗，當中約3,000人在社區疫苗接種中心接種，約3,500人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；約有5,800名市民接種第二劑科興疫苗，當中約4,600人在社區疫苗接種中心接種，約1,200人是在私家醫生和診所接種；約有12,600名市民於社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有11,000名。



社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為96%；社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為96%；約5,000名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約16,900名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。



另外，截至今日零時零分，過去24小時共有6宗送院個案，其中3人已經出院，3人留院觀察。

▲ 過去24小時共有6宗送院個案。（政府新聞處）

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記者：曾卓鋒