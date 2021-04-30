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【提防感染】學校爆發上呼吸道感染個案急增　衞生防護中心呼籲市民提高警覺

社會 22:49 2021/04/30

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衞生防護中心稱，留意到最近錄得的學校爆發上呼吸道感染個案有所增加，中心呼籲市民提高警覺，預防感染。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（30日）指出，由於最近錄得的學校爆發上呼吸道感染個案有所增加，中心呼籲市民提高警覺，預防感染。

中心指，近期錄得的院舍／學校爆發上呼吸道感染個案有所增加，最近兩周（4月18日至29日）有51宗爆發個案，涉及361人。對比較早前兩周（4月4日至17日）共錄得六宗爆發個案，涉及48人。大部分爆發個案發生在幼稚園／幼兒中心，佔當中近7成5（74.5%），其次為小學，佔當中近2成（21.6%），以及於特殊幼兒中心和特殊學校各一宗。

衞生防護中心發言人表示，幼童、長者和長期病患者較易感染呼吸道傳染病及出現併發症。由於學校是群體聚集的地方，傳染病較易透過人與人的日常接觸而傳播。

發言人續指，上呼吸道感染及其他呼吸系統感染，包括流感和2019冠狀病毒病的病徵或會相似，在臨床上或難以區分，因此在控制新冠肺炎疫情方面，盡早進行檢測、及早發現潛在患者至為重要。中心早前已採取最嚴謹的預防措施，一旦接獲學校呈報校內爆發上呼吸道感染個案，會要求學校即時停課五天，並向學校所有員工及學生發出2019冠狀病毒病強制檢測令，以及早發現潛在患者，從而減低在學校和社區傳播的風險。

中心今日向學校和醫生發信，呼籲他們提高警覺及採取相應措施。為預防呼吸道感染爆發，包括2019冠狀病毒病，尤其重要的是學童如發燒，不論有否呼吸道病徵，都不應回校，並應立即佩戴口罩和盡早求醫。學校應每日為所有學生在抵校時量度體溫，識別發燒學童。此外，學校職員每日應在上班前量度體溫。學童和職員如有發燒或呼吸道疾病，應避免回校並立即求醫。中心亦呼籲醫生保持警覺，為所有出現急性呼吸道感染病徵的患者安排採集樣本作呼吸道感染檢測。

發言人呼籲市民應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感、2019冠狀病毒病及其他呼吸道疾病，包括接種季節性流感疫苗、佩戴外科口罩等。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

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記者：曾卓鋒

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