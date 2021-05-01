【聖荷西謀殺案】田蕊妮首次主演舞台劇獲好評　莊梅岩朱栢謙為重返劇院而感動

▲ 田蕊妮演出舞台劇《聖荷西謀殺案》。

由莊梅岩編劇、甄詠蓓執導，潘燦良、田蕊妮、溫玉茹、葉進和朱栢謙等演出的舞台劇《聖荷西謀殺案》，於昨晚（4月30日）首場演出，吸引大批觀眾捧場觀看。

莊梅岩、田蕊妮和朱栢謙在演出後分別接受TOPick專訪，分享是次演出的感受。

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▲ （越玲瓏 攝）

莊梅岩寫三個結局

其實《聖荷西謀殺案》舞台劇在過往已三度公演，另外更拍過由鄭秀文與蔡卓妍主演的電影版。今次田蕊妮主演的版本，已是《聖荷西謀殺案》舞台劇第4度公演。

多度公演仍然觀眾爆棚，由此可見此劇受歡迎。《聖荷西謀殺案》的靈魂人物莊梅岩，其實為此劇創作過不同版本：「不論做了多少次，製作上可能有分別，不過劇本其實沒有改變。電影版及舞台劇版本的分別較大，但故事是一樣的。」

她共寫了三個結局：「因為覺得三個人都有可能死才算有趣的。這三個主角中，若然要死的話，每一個的死都會帶來不同的問題，我後來選擇了這個結局，那是因為這個人死能出現最大的問號。」

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▲ 編劇莊梅岩。（越玲瓏 攝）

莊梅岩認為日常生活中有時缺少了思考空間：「會覺得很多事都是理所當然，好人應該有好報、壞人有壞報，但我們該有更多的思考空間，而非經常覺得英雄必勝，這不符合現實。」

她強調：「我並非不接納美好或完滿的結局，但會跟現實生活脫了軌，現實生活不一定能如願，這是讓自己開心而不用思考的捷徑。我寫劇本會想有更多思考空間，希望可誘發觀眾的思考。」

疫情下順利公演，莊梅岩覺得很感動：「劇場停了一整年，我已經算是幸運，不能做騷的時候便在家中撰寫劇本，但有很多人仍然會停工。當有機會便邀請朋友來投資，且努力去宣傳，因為很不想他們蝕錢，在一個這麼艱難的情況下仍願意投資。」

▲ 朱栢謙。（越玲瓏 攝）

朱栢謙不忘舞台

近年，朱栢謙因多了參與影視劇演出而令更多普羅觀眾認識，不過他指自己一直也是屬於舞台：「只是之前做多了關於舞台導演的工作，能回到舞台且遇到好的拍檔和前輩是非常開心。」

談到劇集、電影和舞台劇的分別，他謂：「拍攝電影或電視會有剪接，但舞台劇上的『剪接』則需要透過演員去做，其想法的轉變，或透過燈光去做。阿田也說，一個場景內若然不被拍到時便可不在場，但現時則要想如何存在舞台上，對我們來說是一個考驗來的，也是有趣之處。」

他續指：「舞台劇空間切割的處理，比電影更大膽，因為電影內的商業元素較多，會希望觀眾能跟上，所以大部分的劇情也是線性，由始到終。」

▲ （越玲瓏 攝）

朱栢謙覺得舞台版不會比電影版差：「本來是先有舞台劇版本，演法跟電視、電影有不同，可能會被認為演繹誇張一點，但其實是我們想跟觀眾說故事。舞台是個很大的Wide Shot，觀眾在高處看的時候，演員看起來很細小，若沒有足夠情意去說故事， 觀眾便難以感受得到，所以便需要多用身體。」

他大讚編劇：「我很喜歡Candace（莊梅岩）的文字，之前演過一套改篇自其作品《法吻》的《暗色天堂》，有張學友、林嘉欣一起演，她的文字除了有澎湃的情感之餘，且充滿着思辨性。」

▲ （越玲瓏 攝）

田蕊妮感動落淚

至於女主角田蕊妮於謝幕期間不禁落淚，她感慨指：「謝幕時很感動，看見觀眾直接的反應，包括掌聲、歡呼聲等，他們很享受這套劇，那一刻很感動的。」

首度主演舞台劇的她覺得很好玩：「這劇本很好，很幸運能參與其中，並遇到一個那麼好的劇本。此外，遇到一班很好的對手，以及整個製作團隊。不只是劇本，場景、燈光、音響配合、對手等，很多人都認為是很新鮮的事，是一個很有製作的舞台劇。」

▲ （越玲瓏 攝）

此劇以婚姻關係為題材，田蕊妮坦言維持一段夫妻關係很困難：「在世上，夫妻關係是最難維持和處理的。兩個不同的人，加上成長背景不同，之後成為了家人，然後便可能是一輩子的事。」

阿田續稱：「這是很難去維繫的。首先是生命中有否遇到一個對的人，大家都會有分別，需要去接受對方的優缺點，接受、包容他跟你的不同，最重要是兩個人一齊的步伐。」

▲ （越玲瓏 攝）

想往外國進修演技

談到近況，田蕊妮表示目前忙於今次舞台劇之後，便要處理網台的工作：「關於製作節目台前幕後也有很多工作，反而這兩星期的舞台劇成了我很享受的假期。」

有意自我增值的她謂：「本來離開TVB後便打算到外國進修演技，但受疫症影響便未能成事，而這次的排練也令我學習到很多事。」

▲ （越玲瓏 攝）

記者：梁樂欣

同場加映：尹詩沛專訪