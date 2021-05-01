【外傭疫苗】菲律賓駐港總領事館提醒外傭須強檢及接種疫苗　外傭認為僱主也要打針　

▲ 全港外傭在５月９日前要接受強制檢測，已接種疫苗者可豁免。（陳國峰攝）

港府昨日（4月30日）公布要求來港工作申請工作簽證或續約的外傭須接種認可新冠疫苗，菲律賓駐港總領事館昨晚（4月30日）在facebook發帖文提醒外傭有關最新要求，大批外傭紛紛留言，不少留言稱有關措施對外傭屬歧視，也有人認為僱主也要接種疫苗，做法才算公平。

勞工及福利局局長羅致光昨日公布對外傭防疫措施，包括將會就日後申請外傭工作簽證時加入新要求，包括外傭續約前，必須接受認可新冠疫苗注射。勞工處與入境事務處就有關細節確定後，將會詳細交代。

同時要求所有在港外傭必須由今日（5月1日）起至5月9日的九日內，接受病毒檢測；已完成新冠疫苗接種，即已接種兩劑疫苗並已過14天的外傭可以獲得豁免，政府會盡力加大檢測量，包括在多個社區檢測中心及在外傭經常聚集的地方設立流動檢測站以應付需求，呼籲僱主及外傭盡量利用網上預約社區檢測中心進行免費病毒檢測。

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勞工處會連同多個部門在外傭經常聚集的地方以多種語言進行流動廣播，呼籲她們遵守有關羣組聚集及佩戴口罩的規例。如有外傭屢經勸喻仍不遵守規例，相關部門會採取執法行動。勞工處亦會透過相關駐香港總領事館，向其國民作出有關宣傳和呼籲。

菲律賓駐港總領事館就在社交平台發出有關防疫措施的「英文版公告」，引起逾千個留言，有相信是外傭指憂慮身體情況未必適合接種疫苗，屆時或會令工作也失去，也有外傭稱自從疫情爆發後，十分注意衞生清潔，自己也未有與大群朋友聚會，如果外傭需要接種疫苗，相信僱主也要打針。同時也有不少外傭問及一旦接種疫苗，由香港到菲律賓的航班及檢疫安排會如何。

在留言中更加有外傭加入「#StopDiscriminationForFDW」，意思指停止歧視外傭的帖文標籤。

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記者：伍瑋瑋