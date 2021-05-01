【大整蠱】農夫逼李佳芯爆娛圈內幕　江美儀視后上身扮嬲整喊Ali【有片】

▲ 李佳芯在節目《大整蠱》中被整爆喊。

昨晚（4月30日）TVB播出劇集《愛美麗狂想曲》大結局，女主角李佳芯被讚好演技。緊接的綜藝節目《大整蠱》，又有李佳芯做嘉賓，可是Ali慘被農夫、江美儀、黎諾懿、阿Bob林盛斌，及TVB高層樂小姐夾埋大整蠱，Ali更被玩到爆喊！

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▲ 李佳芯一開始很擔心要爆娛圈內幕。（截圖）

Ali被逼爆娛圈內幕

《大整蠱》昨晚播出最後一集，農夫親自出馬構思「新節目」《Mean Talk》，並叫來江美儀及阿Bob任主持，黎諾懿與Ali做嘉賓，樂小姐更登場扮作監場拍攝，務求令Ali在壓力下大爆娛圈內幕，令到不想講是非的李佳芯非常難做，一臉茫然。

Ali先被問到「在這行內受過最委屈的事？」，在旁的農夫及黎諾懿「大吹特吹」講一些受委屈的往事，到Ali答問題時只簡單講曾在影合照時，有前輩故意走開，但心地善良的她就堅持不開名。

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之後，Ali又被問到「最不喜歡的節目或劇集？」，眾人隨口講出一大堆答案，再令Ali倍感壓力。Ali就只簡單講出最害怕出席台慶，因為對四肢不協調的她來說，要表演跳舞是很困難的事。但眾人就對此答案表示不滿意，指不是節目問題，是她個人表現不好。

然後，一旁的樂小姐就發功，叫Ali到鏡頭後「訓話」，叫她要放膽「爆料」才有節目效果，並教Ali可以講一些熟朋友，那麼對方便不會嬲。可是此「訓話」後，再令李佳芯更緊張。

▲ 李佳芯非常擔心江美儀。（截圖）

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江美儀演技爆發整喊Ali

江美儀與阿Bob就出終極一擊問道「哪位演員以後都不想再合作？」，Ali就說：「江美儀」，但就解釋只是不想與她合作清談節目，因為要被逼答不想答的問題，但拍劇是可以。

此時江美儀捉緊機會「食住上」，即時視后上身演技大爆發，先是低頭沉寂，之後帶點憤怒及失望地離座。此舉令Ali非常擔心，覺得是自己的說話傷害到對方，然後崩潰落淚。

正當Ali不知如何收科時就被告知是被整蠱，江美儀黑面行到Ali身邊，然後突然笑說： 「我以後都唔會再上呢啲節目！」江美儀大讚Ali心地好，非常重視她這個朋友才會緊張落淚。

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節目播出後，網民稱江美儀好演技之外，紛紛稱見微知著，由此事千反映Ali心地善良，不喜歡說別人是非，而且十分重視身邊人的感受，大讚她不愧是人靚心靚的女神。

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