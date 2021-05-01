【救救動物】年老貴婦狗疑遭遺棄山邊　患嚴重皮膚病脫毛瘦骨嶙峋

▲ 貴婦狗疑遭遺棄山邊。

飼養寵物就像照顧子女一樣，是一生一世的責任，，然而卻有主人無良地遺棄寵物，隨牠們自生自滅。近日，拯救遺棄寵物中心就接到緊急救助電話，有人在天水圍山邊發現一隻患有嚴重皮膚病的流浪狗，狗狗的模樣令人慘不忍睹。

▲ 狗狗被人發現在天水圍山邊。（facebook圖片）

據拯救遺棄寵物中心（RCAP）facebook，昨日 （4月30日）該中心收到緊急救助電話，有好心人在天水圍山邊發現一隻有嚴重皮膚病和瘦骨嶙峋的流浪狗。據好心人口述形容，該浪孩的狀況和模樣實在令人慘不忍睹，請求中心伸出援手。

當中心職員到達現場，親眼見到狗狗時，坦言要淚崩。

孩子，究竟你經歷了些甚麼，為何會弄得如斯身世？

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職員把他帶回中心，經初步檢查後，估計他是一隻上了年紀的雄性「 標準貴婦狗 」( Standard Poodle )，身上並沒有晶片。目測身上除了有非常嚴重的皮膚病、一些皮外傷和非常瘦弱外，其他如胃口、大小二便、精神都正常。

我們為他取名 " Maro "，已安排好於下週帶往獸醫診所作詳細檢查。

他們祈望Maro其他方面一切正常，只需花點時間，用愛心關懷，好好照料之下，能夠脫胎換骨，做回一隻健康、正常、人見人愛的貴賓犬。

事件引起網民關注，紛紛感激中心拯救毛孩，亦有不少人捐款作為狗狗的醫藥費，更多網民留言，即睇：

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責任編輯：王明芳