  • 27°C
香港時間 : 2021501日 (週六) 11:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【救救動物】年老貴婦狗疑遭遺棄山邊　患嚴重皮膚病脫毛瘦骨嶙峋

休閒消費 11:13 2021/05/01

分享：

熱門 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

貴婦狗疑遭遺棄山邊。

飼養寵物就像照顧子女一樣，是一生一世的責任，，然而卻有主人無良地遺棄寵物，隨牠們自生自滅。近日，拯救遺棄寵物中心就接到緊急救助電話，有人在天水圍山邊發現一隻患有嚴重皮膚病的流浪狗，狗狗的模樣令人慘不忍睹。

狗狗被人發現在天水圍山邊。（facebook圖片）

據拯救遺棄寵物中心（RCAP）facebook，昨日 （4月30日）該中心收到緊急救助電話，有好心人在天水圍山邊發現一隻有嚴重皮膚病和瘦骨嶙峋的流浪狗。據好心人口述形容，該浪孩的狀況和模樣實在令人慘不忍睹，請求中心伸出援手。

當中心職員到達現場，親眼見到狗狗時，坦言要淚崩。

孩子，究竟你經歷了些甚麼，為何會弄得如斯身世？

    點擊圖片放大
    +4
    +3

職員把他帶回中心，經初步檢查後，估計他是一隻上了年紀的雄性「 標準貴婦狗 」( Standard Poodle )，身上並沒有晶片。目測身上除了有非常嚴重的皮膚病、一些皮外傷和非常瘦弱外，其他如胃口、大小二便、精神都正常。

我們為他取名 " Maro "，已安排好於下週帶往獸醫診所作詳細檢查。

他們祈望Maro其他方面一切正常，只需花點時間，用愛心關懷，好好照料之下，能夠脫胎換骨，做回一隻健康、正常、人見人愛的貴賓犬。

事件引起網民關注，紛紛感激中心拯救毛孩，亦有不少人捐款作為狗狗的醫藥費，更多網民留言，即睇：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳 

相關文章

【遺棄兔兔】迪士尼樂園噴水池現寵物兔　疑遭主人入園玩樂前丟低
11:29 2021/03/21
【遺棄兔兔】迪士尼樂園噴水池現寵物兔　疑遭主人入園玩樂前丟低
【救救動物】寵物兔疑被棄山邊毛結嚴重缺水　義工救出料前主人半年照顧不善
19:01 2021/04/08
【救救動物】寵物兔疑被棄山邊毛結嚴重缺水　義工救出料前主人半年照顧不善
網絡熱話 寵物暫託 寵物護理 寵物患病 寵物議題 寵物照顧

最高瀏覽

【尋秦記】寒風下拍片感激宣萱細心送暖　黃文標讚古天樂重情義零架子
17:57 2021/04/29
【尋秦記】寒風下拍片感激宣萱細心送暖　黃文標讚古天樂重情義零架子
【中年發福】40歲脹爆阿嬌憶日本初戀男友　阿Sa解釋鍾欣潼「變腫」原因
10:28 2021/04/29
【中年發福】40歲脹爆阿嬌憶日本初戀男友　阿Sa解釋鍾欣潼「變腫」原因
【印度人間煉獄】35歲確診妻遭15間醫院拒收　丈夫無計可施眼白白看妻街頭斷氣
12:41 2021/04/29
【印度人間煉獄】35歲確診妻遭15間醫院拒收　丈夫無計可施眼白白看妻街頭斷氣