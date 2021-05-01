【嘔心飲品】女子馬桶內倒軟糖汽水雪糕　製作嘔心「雜果賓治」開派對贈朋友

▲ 一名女子用馬桶製作派對飲品娛樂大眾，其行為遭受批評。

嘔心當有趣？開派對少不免一杯可口飲品，近日外國一名女子卻拍片示範如何用馬桶作容器，加入汽水、糖果、雪糕材料，自製派對飲品，甚至請朋友喝。她註明拍片純粹為娛樂，但影片發布後引來熱議，被斥浪費食物，有人亦認為一點也不有趣。

▲ 馬桶內的材料。（影片截圖：「The Anna Show」facebook）

該名女子在其facebook專頁「The Anna Show」發布一條影片，拍下用馬桶製作派對飲品的過程，她表示馬桶已清潔乾淨。從影片可見，她首先在馬桶塞入棉質衣服，然後倒入大量冰塊，再加兩大盒家庭裝三色雪糕，並倒入一大包色彩繽紛的軟糖。

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接著，她打開水箱蓋，倒入一大包五顏六色的軟糖，再倒三大瓶不同顏色的汽水，然後蓋上水箱蓋。其後，她揭開廁板，倒入餘下的軟糖，用手混和材料，期間吃了一顆軟糖。最後，她按下沖水的手掣，汽水隨即流出，混入雪糕等材料中。

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該女子準備了4個杯子，用勺子舀起汽水、雪糕，製成一杯類似「雜果賓治」的派對飲品，接著拿出庭園，遞給數名友人。拍片期間，女子大叫「難以置信」，並稱「色彩繽紛」。事後天留言問有沒有人試過這樣做。雖然她強調此舉純粹娛樂，但仍引來不少批評。

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責任編輯：羅嘉欣