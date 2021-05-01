【外傭接種疫苗】僱主憂外傭打針後有嚴重不良反應　陳肇始：勞工處會審視責任問題

▲ 食物及衞生局局長陳肇始今早在電台節目上澄清當局並非「歧視」或「標籤」任何群組。

港府昨日（4月30日）公布要求全港全港外傭本月9日前接受強制檢測，並研究將疫苗接種列作外傭來港申請工作簽證或續約的要求，菲律賓駐港總領事館Facebook相關帖文即引來大批外傭留言，批評措施涉歧視外傭。食物及衞生局局長陳肇始今早在電台節目上澄清當局並非「歧視」或「標籤」任何群組，強調措施是以風險為本，冀盡快揪出源頭確診個案，以防爆發，又指勞工處會審視外傭接種疫苗的相關責任問題。

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陳肇始重申當局推出相關措施是出於深思熟慮，絕非「標籤」任何一個群組，形容過去的確診者「有老有嫩」、來自不同崗位，冀市民理解任何防疫措施，都是為了降低風險，提高對外傭及相關家庭的保護。她又指，在今次強制檢測後，當局會視乎整體情況再評估風險，考慮有否需要再做第2次強檢或定期檢測。

▲ 食物及衞生局局長陳肇始（右）今日（1日）澄清有關外傭的防疫措施並非「歧視」或「標籤」任何群組。（資料圖片）

有外傭僱主致電電台節目表示贊成接種疫苗，但擔心外傭打針後會有嚴重不良反應，不知僱主對此有何責任，形容外傭長途跋涉來港打工，外傭的性命都是性命，僱主需要保護及關懷。陳肇始回應說，相信勞工處會審視責任問題，讓大家有更清晰理解，並重申現有2款獲准在港使用的疫苗，都是安全及有效，而當局不只是呼籲外傭接種，亦希望全社會接種。

被問到外傭可否到港後才接種疫苗？陳肇始說，會探討讓外傭抵港後才接種，對此持開放態度，惟有關細節未落實，仍有待商討。

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記者：馮琪雅