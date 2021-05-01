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【強制檢測】曾身處26處所人士須強檢　11校爆發呼吸道感染同納強檢

社會 12:41 2021/05/01

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26個處所納入強制檢測，西營盤華美達海景酒店。（資料圖片）

政府今日（1日）發出強制檢測公告，要求曾身處26個指明地方的人士及外傭接受強制檢測，當中包括涉及N501Y變種病毒株的源頭不明本地個案處所，須進行第2次或第3次檢測，涉及西營盤華美達海景酒店、灣仔入境事務大樓及半山堅尼地道8號Kennedy Terrace等。

針對最近有外傭確診並涉及N501Y變種病毒株，所有外傭須於5月9日或之前接受檢測；其餘受檢人士須於5月3日或之前接受檢測；已完成新冠疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

同時有11間學校爆發上呼吸道感染個案，因上呼吸道感染的徵狀與新冠肺炎相似，而被納入強檢。任何在4月17至30日期間曾身處下列學校超過2小時的人士，均須接受檢測，若在4月28至30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 香港九龍九龍灣啓仁街6號聖公會九龍灣基樂小學
  • 香港中西區薄扶林道69A聖安多尼學校
  • 中西區堅道34號嘉諾撒聖心學校私立部
  • 香港新界上水彩園邨東華三院馬錦燦紀念小學
  • 香港新界上水天平路51號上水惠州公立學校
  • 香港九龍深水埗順寧道16號樂年花園第7座地下雅各中英文幼稚園（深水埗校）/雅各幼兒園（順寧道）
  • 香港新界荃灣荃景圍76-84號荃景花園11-12座地下心怡天地國際 幼兒園暨幼稚園(荃景)
  • 香港新界沙田馬鞍山錦英苑香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園
  • 香港九龍界限街104及104A號地下至2樓聖羅撒幼稚園
  • 香港九龍彩虹彩雲邨甘霖樓地下天主教甘霖幼稚園
  • 香港九龍美孚美孚新邨第8期138號鋪地利亞英文小學暨幼稚園(美孚幼稚園)

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅

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