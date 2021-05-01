【姜B誕】姜濤綵排個唱體力不支暈倒　人氣急升令姜B壓力大：會放長假休息

▲ 姜濤生日開Live答謝粉絲支持。

樂壇新貴MIRROR成員之一的人氣王姜濤（姜B），在昨日（4月30日）踏入22歲，姜濤的粉絲姜糖們就為偶像豪花50萬，把銅鑼灣變成「姜濤灣」。

眾姜糖買下不少巨型廣告燈箱，並包下電車廣告及設置不同應援站派發偶像周邊產品等，目的令居住在銅鑼灣的姜濤感受到粉絲們的愛。

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▲ 姜濤生日開Live答謝粉絲支持。（Instagram圖片）

自爆個唱排練暈倒

不過，將於5月舉行演唱會的MIRROR近日就入Camp為個唱做準備，忙於排舞的姜濤就未有時間與粉絲直接交流，於是忙至昨晚深夜才有時間開Live答謝姜糖的愛，更分享排練的辛酸，短短半小時的直播已有近萬人觀看，果然為新一代人氣王！

姜濤有在個人Instagram中貼出粉絲為他建「姜濤灣」，他又在Live中答謝粉絲，指雖然疫情影響未能開生日會，但沒想到粉絲仍為他做那麼多。

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▲ 姜濤粉絲出力為偶像應援。（Instagram圖片）

之後，他就提到近日MIRROR正為演唱會排練，故大家都很疲累，但又叫大家不用擔心，雖然是有點疲累，但他希望演唱會順利。

姜濤更在Live中大爆自己日前排舞時突然暈倒，當時他沒有吃東西，只是感覺排舞時很攰便暈倒，而他也是事後才知道自己暈倒，醒了後便即刻吃東西，令一眾姜糖大為心痛。

為情緒失控向粉絲致歉

他亦剖白近月來因人氣高企，一舉一動都成為大眾焦點令他情緒受影緒，需要在演唱會後放一個長假休息：「公司可能覺得我現時的情緒不適合工作，我也覺得有太多人討論姜濤令我不太適應，也想趁休息時間醫好隻腳。

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姜濤向粉絲道歉

一向愛錫粉絲的姜濤也再次提起早前在梅窩斥責粉絲的事件，為自己的情緒曾失控再道歉，他指沒想過半年會發生那麼多事，令自己壓力很大，情緒變差。有粉絲又表明心情不快不再支持他，令他感到難過，不過他也承諾會做好自己，Fans自然會看到。

他最後又笑指年紀開始大，希望可盡快撇掉「姜B」此稱號，並感激大家：「多謝大家睇得起姜濤呢個人！」

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