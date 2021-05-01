【人山人海】印度70萬人落水歡度節慶信「恆河保佑」　參加者無視疫情2600人證實染疫

▲ 70萬名印度信徒無視疫情落水歡度節日

印度新冠肺炎疫情大爆發，單日新增確診個案一度高達37萬宗，醫療系統崩潰。不過該國大規模節慶卻如常舉行，有70萬人無懼疫情，參加印度教盛事「大壺節」（Kumbh Mela），民眾一度擠在恆河。事前慶典一度引發爭議，有醫學專家曾警告參加者將成為病毒超級傳播者。

▲ 大批民眾參與印度教盛事「大壺節」。（法新社）

綜合外媒報道，「大壺節」為印度教12年一度的盛事，由今年1月14日押後至4月1日舉行，原本長達3個半月的節慶現縮短至1個月，但仍吸引大批信眾參與。慶典於北阿坎德邦（Uttarakhand）赫爾德瓦爾（Haridwar）舉辦，昨日（30日）結束，整個月來總共約有70萬人參與。

在最後一場（4月27日）聖浴儀式，有逾2.5萬人擠進恆河，有信徒表示「恆河會保佑我們」。節慶期間，絕大部份人也沒佩戴口罩，也沒保持社交距離，甚至出現人山人海的情景。當局表示，目前已為逾19萬人進行檢測，現累計共有逾2600名參加者病毒檢測呈陽性。

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印度疫情嚴峻，目前累計確診個案逾1916萬宗，死亡人數逾40.4萬人，醫療系統負擔過重，床位爆滿，同時有不少遺體被放置街上，猶如人間煉獄。

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責任編輯：羅嘉欣