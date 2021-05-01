【器官捐贈】56歲好媽媽肺纖維化剩1成功能　女兒感激獲贈屍肺盼同度母親節

▲ 女兒感激捐贈者和其家人。

56歲的好媽媽甘雪貞3年前患上「原發性肺纖維化」，近月病情急促惡化，功能僅剩約一成，生命危在旦夕。大女Icy早前公開為母求屍肺續命，直至前日（4月29日）傳來好消息，獲捐贈合適的屍肺，隨即進行了移植手術，手術於昨日（30日）順利完成。

▲ 媽媽的性命一度垂危。（受訪者提供）

Icy接受TOPick訪問時表示，昨晚9時許收到醫院來電，指媽媽的移植手術順利，目前雖未甦醒，但情況穩定，可以自主呼吸，但有外置呼吸機協助，現時在深切治療部留醫，未有見排斥現象，但仍要要觀察3至5日。她形容，媽媽能獲捐贈屍肺非常幸運，猶如奇蹟一般。

媽媽當時情況係最危急，如果無屍肺，就係咁多架啦。

她表示，現時最危險的時間已過，很感恩手術順利，不過她也不敢太掉以輕心，因排斥現象可以隨時發生。

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肺功能僅剩1成

媽媽甘雪貞3年前出現肺花情形，肺部有少許白點，在做過身體檢查後也找不出成因，當時醫生表示只能觀察，無法治療。直到去年年中，甘媽媽突然身體不適，走路時會很氣喘，完全爬不上斜路。

及後，媽媽確診為肺纖維化，直至近日情況急轉直下，肺功能僅剩一成。她只能躺著，無力坐下。Icy表示，媽媽如未能接受移植，估計壽命只剩不足一個月。

感激醫療團隊及捐贈者家屬

Icy感激瑪麗醫院深切治療部細心的醫護團隊，還有替媽媽做手術的何醫生和薛醫生，同時，她亦想多謝捐贈者的家屬，因為即使捐贈者生前願意捐贈器官，也需要家屬同意，

捐贈者和捐贈者家人讓媽媽能重生，延展了我們和媽媽相處的時間。

母親節將至，Icy指媽媽未來有一段時間會留院，但也希望可以與媽媽見上一面，不過受疫情影響，無法探病，屆時或由醫院安排視像會面，她亦想送花給媽媽，因媽媽平日最愛花草，她亦期望6月可以為媽媽慶祝57歲生日。

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記者：林愛娜