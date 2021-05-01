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【中學生劫案】5名中學生涉大埔金舖劫案被捕　最細年僅14歲就讀中二

社會 13:43 2021/05/01

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警方拘捕5名年齡介乎14至17歲的中學生。

，涉及前日（4月29日）大埔一宗金舖搶劫案，兩條總值5.6萬元的金鍊被搶去，其後已被起回。

大埔警區助理指揮官（刑事）警司莊成逸今日（5月1日）表示，前日下午，有一名涉案人士喬裝顧客進入大埔廣場一間金舖，聲稱想買金飾，職員招呼時，另一人以同樣方式進入金舖，以分散職員注意力，最後首名進入店舖的人搶走兩條金鏈，與另一人逃走，職員追截不果。

警方接報後調查發現，案發時另有3名同黨疑在店外「把風」，警方過去兩日先後拘捕5名疑犯，年齡介乎14至17歲，來自大埔區內4間中學，年紀最小的涉案學生就讀中二，他們經朋友認識後，共同策劃犯案，暫無證據顯示他們有黑社會背景，5人將繼續被扣查。

警方指形容事件有預謀、有計劃及分工，反映涉案青少年守法意識薄弱，抱著僥倖、「搵快錢」心態，籲青少年勿以身試法，重申盜竊案一經定罪，最高刑罰是監禁10年。

大埔警區助理指揮官（刑事）警司莊成逸今日（5月1日）講解案情。（警方Facebook截圖）

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記者：馮琪雅

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