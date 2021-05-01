【港區國安法】港大學生會斥臨危割席非文明教育工作者所為　籲校方三思撤回決定共渡時艱

▲ 香港大學昨日（4月30日）發聲明表示須釐清與學生會間的法律責任，宣布停止代收會費及收回學生會會址管理權等。（資料圖片）

繼中大與學生會「割席」之後，港大昨日（4月30日）發聲明批評港大學生會近年行事日趨政治化，為大學帶來違法風險，校方須釐清與學生會間的法律責任，宣布停止代收會費，並收回學生會會址及其他設施管理權等。

事隔一日，港大學生會今日（5月1日）發聲明回應，指校方聲明葬送師生過去數十載耕耘及雙方互信，形容在香港面對危對之時，校方與學生會「割席」的舉動「絕非任何文明的教育工作者之所為」，籲校方三思，望維持與校方的合作關係，共渡時艱，並發起網上聯署行動。

港大學生會聲明提到，該會成立於1912年10月6日，百多年來一直服務同學、促進與校方之間的溝通和合作，與大學「共存共榮」，雖然學生會不附屬於大學校方，但多年來雙方一直保持密切及平等的合作關係，即使雙方在部分議題觀點未必一致，但在學生福利及大學管治上雙方亦能由衷合作，貫徹師生共治的原則，形容與校方大小職級的同工「亦師亦友」，「共承港大百年基業」。

該會形容，如今校方單方面與該會劃清界線，「毀棄雙方多年建立的合作關係」，「校方一紙聲明，葬送師生先輩數十載耕耘以及雙方之間的互信」，對學生會及其屬會運作和同學利益影響深遠，對此深感遺憾。

該會續指，作為唯一代表及服務所有香港大學本科生的組織，籲校方三思有關決定，並維持雙方一貫合作關係，形容「合則兩利，鬥則俱傷」，「在香港面對危難時，本會希望校方能夠和學生合作溝通，共渡時艱，而非與學生割席分坐。」

該會亦呼籲同學持續關注事態發展，並繼續支持學生會工作，捍衛學生自治空間，並將竭力維持一切運作，堅決捍衛同學的利益，「香港大學學生會將會一如既往堅忍不拔，於此危急存亡之秋與同學並肩同行。」

▲ 港大學生會今日（5月1日）公開回應校方昨日發出的聲明。（港大學生會Facebook）

16歲至29歲早上9時起預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅