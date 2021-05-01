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【外傭檢測】多個流動檢測站大排長龍　港島4間社區檢測中心7天預約額滿

社會 14:58 2021/05/01

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熱門 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

銅鑼灣增設的流動檢測站大排長龍。（陳永康攝）

變種新冠病毒侵港，政府要求全港外傭５月9日前強制檢測，即使政府新增多個流動檢測站，不過多個檢測站今日（1日）都大排長龍，有外傭表示已輪候3小時仍未可以接受檢測，雖然政府呼籲僱主及外傭利用網上系統預約，但是TOPick發現多個社區檢測中心的預約爆滿，其中港島區四個社區檢測中心由今日至5月7日已爆滿。

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政府於銅鑼灣維多利亞公園興發街入口，新增流動採樣站，數百名外傭排隊等候接受檢測，有外傭表示等了2至3小時，趁今日放假前來接受檢測，輪候的時間比想像中長，亦有外傭表示僱主建議預約下周於社區檢測接受檢測，不過希望及早檢測以免擔心受感染。

港島4個社區檢測中心直至5月7日的預約已額滿，至於九龍及新界區，多個檢測中心要在5月3日後才有名額接受檢測。

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全港37萬名外傭須於5月9日前接受強制檢測，政府今日起新增流動採樣站於中環、銅鑼灣等地點　一文看清強制檢測途徑，即按此

16歲至29歲早上9時起預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋

 

 

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檢測中心 維多利亞公園 外傭 中環 銅鑼灣

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