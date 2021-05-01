李靖筠拍新歌《像極了愛情》MV　Gladys首次親熱戲獻朱栢康

李靖筠（Gladys）今年展開全新企劃，找來林若寧及蘇道哲合作，創作一連三首台式情歌，以更完整的篇幅講述一段女生出軌的故事，企劃的首支作品《像極了愛情》昨日（30日）上架。

《像極了愛情》靈感取自一句玩笑般的網絡用語，歌曲由Gladys及蘇道哲合寫，有別於以往的曲風，Gladys透露今次決心要打造出台式K歌，希望成為大家失戀或面對愛情問題時的歌曲選擇；填詞方面由林若寧主理，以旅遊作主軸貫穿一連三首作品。

Gladys表示特別喜歡其中一句歌詞「去神戶布吉 鹿港也一樣」，她說：「歌詞以旅行作主題我覺得很有畫面，旅行就是去哪裡都好，如果身邊那個不是對的人，即使去到大家夢寐以求、很浪漫的地方，感覺也不對。」

這次Gladys及團隊一口氣拍攝三個MV，就如一部分成三集上映的電影，更特別請來朱栢康（朱康）及林家熙（Locker）出演，呈現一段三角關係。

在《像極了愛情》MV中，朱康跟Gladys是同事並發展地下情。二人看似甜蜜，但其實只是假象，雙方期望一直有落差，當Gladys全心愛着朱康時，朱康想要的只不過是肉體關係。

互相得不到滿足後朱康憤然離去，留下挽留不果的Gladys，此時Locker的出現為下首MV的劇情埋下了伏線。

為配合劇情，Gladys與朱康在MV中不乏親熱鏡頭，Gladys坦言自己性格怕醜又慢熱，與朱康本身互不相識，面對入行以來第一次的親熱戲，讓她大呼緊張到頭痛，笑說：「為了好好準備親熱戲，更加有用心刷牙。」

問到Gladys今次MV拍攝有麼困難之處，她說：「我們一口氣拍了三個MV，在重覆的場境下需要跳拍是最困難的地方，因為情緒起伏十分之大，較難控制。」