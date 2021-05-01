  • 29°C
香港時間 : 2021501日 (週六) 15:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【勞動節】林鄭月娥稱下個立法年度初提交取消強積金對沖草案

社會 15:39 2021/05/01

分享：

熱門 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

林鄭月娥表示，特區政府關心失業人士困境，已經盡力透過一系列措施穩定及創造就業。

今日是５月１日勞動節，行政長官林鄭月娥在社交平台發放短片，簡介本屆政府支援勞工及推動職安健的措施，她表示特區政府關心失業人士困境，同時亦呼籲市民接種疫苗。

林鄭月娥表示，特區政府關心失業人士困境，已經盡力透過一系列措施穩定及創造就業，包括多輪防疫抗疫基金及財政預算案逾3,000億元的措施，盡量做到「保就業」。她又表示，本屆政府先後落實增加法定產假增加至14星期及法定侍產假增加至5天，以及調高僱員補償相關法例及職業病補償的金額，立法會早前亦通過擴大僱員補償保障至極端情況上下班的僱員。

林鄭月娥又指出政府上月已向立法會提交草案，建議將法定假期增至17日。，令勞工假與銀行假看齊，同時期望在下一個立法年度提交涉及取消強積金對沖的條例草案，亦期望於本屆特區政府任期內完成修例，增加對違反職安健法例的最高刑罰。

她又強調，眼前最重要的工作仍然是控制疫情，讓經濟可以全面復甦，並鼓勵市民盡快接種疫苗，讓社會經濟盡快恢復正常。

全港37萬名外傭須於5月9日前接受強制檢測，政府今日起新增流動採樣站於中環、銅鑼灣等地點　一文看清強制檢測途徑，即按此

16歲至29歲早上9時起預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋

相關文章

【外傭強制檢測】今日起新增流動採樣站於中環、銅鑼灣等地點　一文看清強制檢測途徑
今日 10:58
【外傭強制檢測】今日起新增流動採樣站於中環、銅鑼灣等地點　一文看清強制檢測途徑
【外傭疫苗】菲律賓駐港總領事館提醒外傭須強檢及接種疫苗　外傭認為僱主也要打針　
今日 10:41
【外傭疫苗】菲律賓駐港總領事館提醒外傭須強檢及接種疫苗　外傭認為僱主也要打針　
【外傭接種疫苗】僱主憂外傭打針後有嚴重不良反應　陳肇始：勞工處會審視責任問題
今日 11:50
【外傭接種疫苗】僱主憂外傭打針後有嚴重不良反應　陳肇始：勞工處會審視責任問題
【外傭檢測】多個流動檢測站大排長龍　港島4間社區檢測中心7天預約額滿
今日 14:58
【外傭檢測】多個流動檢測站大排長龍　港島4間社區檢測中心7天預約額滿
疫情 就業 基金 經濟 肺炎 強積金 香港 侍產假 財政預算案 社交平台

最高瀏覽

【尋秦記】寒風下拍片感激宣萱細心送暖　黃文標讚古天樂重情義零架子
17:57 2021/04/29
【尋秦記】寒風下拍片感激宣萱細心送暖　黃文標讚古天樂重情義零架子
【中年發福】40歲脹爆阿嬌憶日本初戀男友　阿Sa解釋鍾欣潼「變腫」原因
10:28 2021/04/29
【中年發福】40歲脹爆阿嬌憶日本初戀男友　阿Sa解釋鍾欣潼「變腫」原因
【虎媽教育】2小學生放學後跪路邊做功課　無奈表示：回家媽媽安排的功課更多
11:27 2021/04/29
【虎媽教育】2小學生放學後跪路邊做功課　無奈表示：回家媽媽安排的功課更多