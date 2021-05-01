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【行善最樂】5月起透過慈善基金向露宿者派飯　甘比低調行善獲受助人親筆信感謝

娛樂 15:55 2021/05/01

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甘比不時做善事幫助社會上有需要的人。

大劉劉鑾雄的太太甘比現為華人置業CEO，掌管公司業務之餘亦要照顧家庭。不過，甘比仍抽空繼續行善，不時外出派發防疫物資，探訪老人家等。今天（5月1日）她又宣布「劉鑾雄慈善基金」將於本月4日起，一連4個月向露宿者派飯。

甘比不時行善。（Instagram圖片）

獲手寫信感謝做善事

甘心善心爆棚，她帶來「劉鑾雄慈善基金」最新慈善消息：「5月4日起，一連4個月，每周逢星期二、五、六、日的下午4:30-6pm，免費捐贈150份晚餐給 ImpactHK 的露宿者會員，主要派發地點九龍西！」她又hashtag「分享愛、互相幫助、吃飽飽」。

甘比的社交平台上亦分享出席不同慈善活動的照片，而除了慈善基金的活動外，她私下亦以個人身份幫助弱勢社群。

【CEO媽媽】陳凱韻向丈夫劉鑾雄學做生意　甘比堅持每日煮早餐送仔女返學

甘比獲手寫信感謝。（Instagram圖片）

今日，她又分享一張由受助人送贈的手寫卡片，信中人寫道：「親愛的劉太，十分感謝你幫助我的家庭，你的及時幫忙，可以解決我家經濟上的困難。我曾根據網上有份捐獻電腦的有財力人士，都得不到任何回覆。但只有你願意幫忙，十分應受到你的善意，真心為社會，謝謝你！」

甘心也寫道：「一個小幫忙，獲得受惠人嘅感恩回謝，值得了。#及時幫忙#好人好事」為做善事而感激。

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【積極行善】甘比身教3子女施比受更有福　身體力行親派2千隻糭贈長者送暖

關注環境保育

除了幫助弱勢社群的活動，甘比也關注環境保育，她曾出Post指雖然不常行山，但知道不少山林環境很差，更堆積了不少垃圾，故聯同其他義工上山進行執垃圾行動，為環保出心出力。

她也同時關注海洋環境，了解海洋保育，更不時於網上分享保護環境資訊，呼籲大眾愛惜地球。

甘比關注環保議題。（Instagram圖片）

同場加映：吳幸美專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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