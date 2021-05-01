【醫管局研討大會】鍾南山、袁國勇、許樹昌等專家分享抗疫經驗　公立醫院設100個直播點　

▲ 醫管局成立30周年，將有不少篇幅放在討論醫管局可持續發展的課題。（醫管局圖片）

醫院管理局行政總裁高拔陞今日（5月1日）在網誌表示，去年的醫管局研討大會暫停了一年，今年疫情稍為穩定，決定如期舉行，同時適逢醫管局成立30周年，將不少篇幅放在討論醫管局可持續發展的課題，亦邀請了幾位抗疫專家，包括內地的鍾南山教授、本地的袁國勇、許樹昌和孔繁毅等，分享過去一年的抗疫經驗。

高拔陞指出今年的醫管局研討大會將於星期一（3日）起，一連兩日在香港會議展覽中心舉行，已確保場地、座位安排和大會程序等，都符合社交距離和感染控制的規定。基於感染控制考慮，今年安排跟過往非常不同，幾千名參與研討大會的同事和嘉賓不會再聚首一堂，大家將會分散到不同醫院合共約一百個直播點，透過視像會議形式參與研討和交流。至於會展中心的會場，大幅減少現場出席的講者和同事，令出席研討大會的人士，能夠在不同場館保持合適的社交距離。

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適逢醫管局成立30周年，將有不少篇幅放在討論醫管局可持續發展的課題，亦有幾場專題講座會集中探討可持續發展和智慧醫院的課題，例如在手術室中應用5G通訊和射頻識別技術，透過這些科技，減輕同事的工作壓力，讓醫護人員可以更集中照顧病人，同時亦可以加強對前線醫護人員的支援，提升醫療服務及保障病人的安全。

高拔陞表示在過去一年，全球都活在疫症的陰霾下，研討大會亦邀請了幾位抗疫專家，包括內地的鍾南山教授、本地的袁國勇教授、許樹昌教授和孔繁毅教授等，去跟大家分享過去一年的抗疫經驗。另外，亦有在前線治療新冠肺炎病人的同事，親身跟大家分享治療病人的心得，讓大家藉著這個機會，總結抗疫的心得。

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記者：伍瑋瑋